Fuerte denuncia de Durañona a Dietrich: "Te encanta mentir"

El ex intendente de Areco denunció que el ministro de Transporte de Macri no lo atendía porque lo consideraba "grasa kirchnerista".

El senador bonaerense y ex intendente de San Antonio de Areco, Francisco "Paco" Durañona, desmintió al ex ministro de Transporte del macrismo, Guillermo Dietrich, quien lo había culpado del parate de la obra pública en la localidad bonaerense. Con un hilo de twetts, el ex funcionario lo acusó de mentir y afirmó que la obra pública se detuvo por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Todo comenzó cuando Dietrich se hizo cargo de la obra que inauguró el presidente Alberto Fernández el martes: 12,6 km de la Autopista Ruta Nacional 8 en San Antonio de Areco. El proyecto vial que había comenzado y se había paralizado con el gobierno anterior fue terminada por la gestión actual.

"Las fotos son más que elocuentes. Cuando asumimos en 2015, no había nada. NADA. Con planificación y trabajo, dejamos muy avanzada la variante San A. de Areco de la AU RN8, aún cuando el intendente de esa localidad frenó la obra con un amparo judicial generando un gran retraso", escribió Dietrich.

Al cruce salió Durañona, quien lo acusó de mentir, de no atender sus llamadas por considerarlo "la grasa kirchnerista" y de paralizar la obra pública por el acuerdo de mega endeudamiento con el FMI.

"Al igual que tu jefe, te encanta mentir @Guillodietrich. En 2019 frenaron la obra por causa del préstamo del FMI. Lo pueden testificar los cientos de trabajadores suspendidos. Por eso insistis con el verso de la obra frenada por el Intendente, o sea, yo, para justificar demora", escribió Durañona.

El ex intendente contó que lo que hizo fue pedir al Ministerio de Transporte, a Vialidad y a la contratista, la presentación de los informes de impacto hidráulico y ambiental, debido a que en 2009 Areco sufrió una inundación que en parte se debió a la trazabilidad de las obras viales. Además señaló que la empresa contratista era del entonces presidente Mauricio Macri.

"Lamentablemente ni vos, ni Vialidad, ni la empresa contaban con esa información fundamental. Por esa razón solicité al Juez de Faltas la clausura de los obradores, resuelta favorablemente y ejecutada en el más estricto cumplimiento de la normativa municipal vigente", contó el ahora senador.

Luego Durañona denunció que como represalia, desde el Ministerio de Transporte eliminaron los convenios con empresas de seguridad vial para mejorar el transporte en Areco. "Además, tanto @Guillodietrich como @JavierJiguacel reaccionaron violentamente ante el cobro de tasas a la contratista, asumiendo una defensa completamente inmoral de la empresa familiar de su Jefe, Mauricio Macri. Tasas aprobadas por los propios Concejales de su espacio político", enfatizó.

En diálogo con El Destape, Durañona contó que inició dos causas judiciales en Comodoro Py. Una es la mencionada por la eliminación de convenios como represalias que quedó a cargo y otra es por la incompatibilidad de Dietrich para defender a la empresa del Macri -IECSA- ante el intento de cobro de una tasa municipal.

El ex intendente explicó que la clausura de los obradores no duró más que una semana y que el Municipio se hizo cargo de los informes. Los amparos presentados por vecinos no impidieron la continuidad de la obra. "El apriete a través de operaciones mediáticas en primera plana y prime time por haber osado enfrentar sus abusos; castigar al Municipio por cobrarle tasas a la empresa de Macri; fallas sustanciales en la obra (accesos, retornos, iluminación) y la mentira como justificativo", cerró.

"Nos dijo que éramos la grasa kirchnerista"

Durañona contó que en los cuatro años del gobierno macrista intentaron en diferentes oportunidades hablar con Dietrich y personal del Ministerio de Transporte para dialogar acerca de los planos de obra para el ingreso a Areco y otras cuestiones vinculadas a la obra pública.

"Nunca aceptaron ningún tipo de audiencia tiendo en cuenta el impacto ambiental y los cambios que generaría la obra en la geografía local. Una vez Dietrich estaba de campaña y vino al municipio. Mi jefe de Gabinete que lo conoce, lo fue a buscar y de buena manera le pidió una reunión. En ese momento había concejales nuestros y de Cambiemos. Su respuesta categórica fue ´yo no hablo con la grasa kirchnerista; llegué para aplastarlos´", contó Durañona a El Destape.