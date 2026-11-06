Obra pública: Tucumán reacondicionará 7,5 kilómetros de una ruta estratégica para la producción y el turismo

El Gobierno de Tucumán puso en marcha un proyecto de reacondicionamiento de la ex Ruta Nacional 9, una vía utilizada por productores, trabajadores y vecinos del departamento Trancas. La intervención comprende aproximadamente 7,5 kilómetros y busca mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.

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La misma, que también funciona como acceso al santuario de San Francisco Solano y como conexión alternativa con la provincia de Salta, se ejecutarán a través de la Dirección Provincial de Vialidad, mediante el sistema de administración y con personal y equipamiento del organismo. El plazo previsto para esta primera etapa es de tres meses, mientras que la inversión provincial estimada asciende a $1.850 millones, calculada a valores de septiembre de 2026.

Durante el inicio de los trabajos, el gobernador Osvaldo Jaldo explicó que la Provincia decidió ejecutar la intervención con recursos y equipos propios, sin contratar una empresa privada: "Lo podemos hacer a valores del costo de la obra, porque si contratábamos empresas por ahí capaz que se nos hacía mucho más difícil la realización de este pavimento". También agradeció al personal de Vialidad Provincial y señaló que los equipos trabajarán durante 90 días para completar esta etapa.

Una obra para mejorar la circulación y la producción

El mandatario destacó la importancia del camino para distintos sectores de la comunidad y su utilización cotidiana por parte de trabajadores y productores. “Por esta ruta transitan docentes, personal de la salud, la policía y nuestros productores”, dijo y agregó: "Es importante esta Ruta de la Fe, pero también es la del trabajo, la producción, la Salud, la seguridad y la educación".

Además, pidió la colaboración de los vecinos durante la ejecución de las tareas y sostuvo que la recuperación del camino facilitará el acceso de los peregrinos al santuario de San Francisco Solano.

El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, precisó que la intervención permitirá reacondicionar unos 7,5 kilómetros y definió el trazado como "un camino netamente productivo y también turístico". Según explicó, la obra se realizará mediante un convenio con el municipio y tendrá un plazo aproximado de tres meses.

Por su parte, el director de Vialidad Provincial, Pablo Díaz, detalló que las tareas estarán divididas en distintas etapas, con trabajos de bacheo, recuperación de la base y colocación de una nueva carpeta asfáltica en los sectores más deteriorados.

Cómo se desarrollarán los trabajos

El proyecto comprende el tramo que comienza en la intersección con la Ruta Nacional 9 y se extiende hasta la capilla de San Francisco Solano. La intervención fue organizada en tres sectores, de acuerdo con las condiciones actuales del camino.

El primero abarca 2.850 metros, desde el cruce con la Ruta Nacional 9 hasta el acceso al predio ferial Raúl Roque Romano. Allí se realizarán tareas de bacheo profundo y superficial, colocación de carpeta asfáltica en caliente en las zonas intervenidas, recomposición de banquinas y renovación de la señalización vial. También se limpiarán cunetas, desagües y alcantarillas.

El segundo tramo comprende 4.250 metros, desde el predio ferial hasta el acceso al Pozo de San Francisco Solano. En ese sector se retirará la carpeta asfáltica remanente y se reacondicionará la base granular para colocar una nueva capa asfáltica de cinco centímetros de espesor y 6,70 metros de ancho.

El tercer sector incluye los últimos 450 metros hasta la capilla. Allí se reacondicionará la base y se ejecutará una carpeta asfáltica con las mismas características que la del tramo anterior. Además, se construirán banquinas de 2,50 metros de ancho y 15 centímetros de espesor.

Una conexión para el turismo y la actividad productiva

La ex Ruta Nacional 9 atraviesa fincas y establecimientos ganaderos del departamento Trancas, por lo que constituye un corredor de circulación para la actividad productiva. También permite llegar a uno de los principales puntos turísticos y religiosos de la región: el Pozo de San Francisco Solano.

A su vez, el camino funciona como una alternativa de conexión con Salta. Su estado actual presenta sectores deteriorados, vinculados con la falta de mantenimiento, la ausencia de una capa de rodamiento asfáltica y las limitaciones de su estructura para soportar el tránsito actual, especialmente el transporte pesado.

La intervención busca recuperar las condiciones de circulación de este corredor mediante trabajos de pavimentación, reparación y acondicionamiento de la infraestructura vial, con un plazo estimado de ejecución de 90 días.