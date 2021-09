Jaime Perczyk: "Lo importante es planificar cómo recuperar la presencialidad"

El nuevo ministro de Educación,Jaime Perczyk, aseguró que la prioridad será recuperar lo perdido durante la pandemia. Y añadió que la prioridad es "ir a buscar uno por uno" a los chicos.

Tras haber jurado como nuevo ministro de Educación, Jaime Perczyk, sostuvo que se va a priorizar la planificación para "recuperar lo perdido en la pandemia" y "crecientemente la presencialidad y los contenidos", así como "ir a buscar uno por uno a los chicos que se fueron y se desvincularon de las escuelas".

El ministro de Educación consideró que lo que se perdió durante el tiempo en que las escuelas estuvieron cerradas por la pandemia de coronavirus se recuperarán "en varios años, porque no hay posibilidades de que en dos meses se recupere lo que los chicos no vieron". En ese sentido, y sobre la tarea a encarar, comentó que "la semana pasada el Ministerio de Educación presentó un informe que hablaba de más de un millón de chicos no que habían abandonado la escuela, pero sí que tenían una relación fluctuante, y a ellos tenemos que apuntar".

En el ámbito universitario, en tanto, "se ha vuelto a la presencialidad con las características que tienen esas casas de estudio", por lo cual "si se empezó un cuatrimestre de una manera, ahora no se puede cambiar la cursada en la mitad de ese cuatrimestre", dijo. Explicó que las universidades, sobre todo las más más grandes, no tienen estudiantes que vienen solo de la ciudad, sino también del interior, y si se cambia la modalidad en setiembre, hay alumnos de distintas ciudades del interior con los que se rompe el contrato académico".

Por esa razón, las universidades "solo han hecho presencialidad plena en los temas que son indispensables para las carreras de salud humana o animal, para todas las de ingeniería, todas las que son básicas, y todo lo que necesita de laboratorio, manipulaciones, temas de prácticas".

Consultado acerca de si se analiza la posibilidad de hacer cambios en el calendario escolar, en función de recuperar el tiempo perdido, señaló que "no es lo que están previsto, este es un tema que vamos a discutir en el Consejo Federal de Educación". "Las universidades no van a hacer cambios en el calendario de clases, porque ya lo han hecho, y eso tendremos que discutirlo con el conjunto de ministros para ver si se confirma o no este calendario académico", dijo Perczyk.