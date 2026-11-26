Las universidades nacionales vuelven a marchar de manera urgente esta tarde ante el riesgo concreto de que se consolide el ajuste educativo para el año próximo. El proyecto de ley de Presupuesto 2027 se discute desde las 12 en la Cámara de Diputados y mantiene los recortes, pese al reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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“Las universidades públicas atravesamos una crisis sin precedentes que compromete las posibilidades de nuestro funcionamiento”, expresó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en una carta abierta a los legisladores enviada ayer, horas antes del debate en el recinto. El texto contempla $7,7 billones para el próximo año, muy lejos de los $11 billones que los rectores estimaron necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema en 2027. Pese a las movilizaciones y los pedidos de distintos sectores de la oposición, la cifra no se modificó durante el debate y el riesgo es que quede ratificada por ley.

“Aprobar un presupuesto que no contemple los recursos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario implicaría dar un golpe de gracia a la universidad argentina”, advirtieron los rectores. Según sus cálculos, se trata de la inversión más baja en educación universitaria desde la crisis de 2001. La concentración de urgencia en Plaza Congreso comenzó a las 13, convocada por el CIN, las federaciones docentes y no docentes y la Federación Universitaria Argentina (FUA). “Hoy los diputados tienen la responsabilidad de corregir el error del Gobierno nacional en el presupuesto. Nadie votó para agredir a las universidades, nadie los puso para dañar el futuro del país”, expresó ante El Destape Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA).

El peronismo y Provincias Unidas anunciaron su rechazo al ajuste que el Gobierno busca ratificar. El capítulo podría votarse de manera individual y, si es rechazado, algunos sectores interpretan que quedaría ratificada la Ley de Financiamiento Universitario, que continúa judicializada por las sucesivas apelaciones del Ejecutivo. “Aprobar lo que está en el proyecto pisa la ley de financiamiento”, sostiene un diputado que votará en contra del presupuesto. El radicalismo, por su parte, aguarda que el oficialismo presente una “solución superadora” para poder acompañar el proyecto, en medio de la presión de la conducción nacional del partido, que lo instó a rechazar el ajuste.

En el PRO creen que el proyecto será aprobado sin complicaciones y que la motosierra tendrá respaldo para las casas de altos estudios. Se trata de uno de los puntos clave del debate, mientras la atención también está puesta en lo que ocurre en el Senado con la regulación de la ludopatía y la suspensión de las PASO. Frente a este escenario, el sistema universitario vuelve a salir a la calle para exigir ser escuchado. La movilización coincide con un cese de actividades para facilitar la participación de los distintos estamentos en la concentración.