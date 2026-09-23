Con una nueva jugada, Jalil acompañará a Milei a Francia y suma un nuevo guiño con Nación

En una nueva muestra del acercamiento político entre el Presidente de la Nación y el gobernador de Catamarca, Javier Milei y Raúl Jalil compartirán la comitiva argentina que viajará a París para participar de la Argentina Week. El viaje se suma a una lista de guiños entre los dos niveles de Estado.

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A comienzos de año, el Gobierno nacional formalizó mediante el DNU 2/2026 su retiro de YMAD. El nuevo esquema otorgó a Catamarca el 60% de las acciones y la facultad de designar al presidente de la empresa, mientras que el 40% restante quedó en manos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Nación justificó la decisión en la necesidad de reducir compromisos fiscales y ordenar las cuentas públicas, eliminando la posibilidad de otorgar asistencia financiera desde el Tesoro.

El acuerdo tuvo además una consecuencia para la Universidad Nacional de Catamarca. La UNCA quedó sin participación accionaria directa sobre las utilidades de YMAD, mientras que el esquema se estructuró sobre las dos entidades históricas contempladas en la ley fundacional de 1958. La universidad catamarqueña, creada en 1972, quedó fuera de la distribución accionaria y debió recurrir a convenios de asistencia con la UNT para sostener proyectos.

Jalil y el respaldo a Milei en el Congreso

El acercamiento entre Jalil y Milei también se trasladó al Congreso durante el debate de la reforma laboral. El gobernador catamarqueño se convirtió en uno de los mandatarios provinciales que acompañaron el tratamiento de la iniciativa impulsada por la Casa Rosada.

A pesar de su pertenencia al peronismo, Jalil defendió una posición de pragmatismo político y financiero y sus legisladores aportaron al quórum y a los votos afirmativos que el oficialismo nacional necesitaba para avanzar con la legislación.

El gobernador justificó esa posición al sostener que el mercado laboral del norte argentino necesitaba una modernización frente a los niveles de informalidad y los cambios tecnológicos. También vinculó la reforma con la necesidad de generar previsibilidad para atraer inversiones, especialmente en sectores como la minería y el litio.

El respaldo generó cuestionamientos de sectores sindicales y políticos que interpretaron el acercamiento como un intercambio de apoyos por recursos nacionales, aportes del Tesoro y obras. En Catamarca, la CGT y sindicatos docentes expresaron su rechazo mediante medidas de fuerza y movilizaciones.

Los legisladores catamarqueños, también, acompañaron en el 2024. Fernanda Ávila, Dante López Rodríguez y Silvana Ginocchio apoyaron el capítulo del RIGI, mientras que Sebastián Nóblega se abstuvo. En el Senado, el catamarqueño Guillermo Andrada también votó a favor. Luego, Catamarca adhirió al régimen mediante una ley provincial.

Otro punto de coincidencia con Milei fue la restitución del Impuesto a las Ganancias: Ávila, López Rodríguez y Nóblega votaron a favor y Ginocchio se abstuvo. El posicionamiento coincidió con el pedido de Jalil, quien defendía recuperar recursos coparticipables para la provincia.

En cuanto a la reforma de la Ley de Glaciares sumó otro acercamiento. En abril, Ávila, Fernando Monguillot y Nóblega, del espacio Elijo Catamarca vinculado a Jalil, votaron a favor de la modificación, mientras que Claudia Palladino votó en contra. El propio Jalil respaldó públicamente la reforma y la definió como un “avance del federalismo”. Así, RIGI, Ganancias y Glaciares aparecen como los principales puntos de coincidencia entre sectores vinculados al gobernador y el Gobierno de Milei.

Más rutas y nuevos costos para Catamarca

A principios de septiembre, Jalil alcanzó otro acuerdo con la administración de Milei para que Catamarca asuma el control y los costos de mantenimiento de más de 180 kilómetros de rutas nacionales correspondientes a tramos de las rutas 38, 60 y 157.

El convenio contempla además la posibilidad de que la Provincia implemente un sistema de concesión mediante peaje, sin un tope tarifario establecido en el esquema presentado. Para sus críticos, esto implica trasladar nuevos costos a los usuarios catamarqueños.

El acuerdo también dejó abierta la posibilidad de incorporar nuevos corredores mediante convenios complementarios. En el plano político, el traspaso fue interpretado como parte de los entendimientos entre la Casa Rosada y Jalil para garantizar respaldo de legisladores catamarqueños a proyectos nacionales.

El material aportado también vincula el nuevo esquema con versiones sobre un eventual interés del Grupo Mogetta en las rutas catamarqueñas. Esa posibilidad aparece planteada en el ámbito político local, aunque no se presenta en la información suministrada como una concesión ya otorgada.

La foto política final

En este contexto se producirá el viaje a París. La Argentina Week se realizará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, después de la gira presidencial por Nueva York para la cumbre de Naciones Unidas. La delegación incluiría, además de Jalil, a Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Juan Pablo Valdés, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz, Alberto Weretilneck, Ignacio Torres, Rolando Figueroa, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero.

También está prevista la participación de Jorge Macri y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, aunque, según el material aportado, sus entornos todavía no habían confirmado oficialmente su asistencia. En el caso de Catamarca, el viaje de Jalil junto a Milei llega después de una serie de acuerdos que modificaron la relación de la provincia con activos mineros, universidades y rutas nacionales, y que abrieron un debate sobre qué beneficios obtiene Catamarca y qué costos quedan a cargo de la administración provincial y sus habitantes.