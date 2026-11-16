Una encuesta nacional de la consultora Tendencias midió un eventual balotaje presidencial entre Axel Kicillof y Javier Milei y arrojó una diferencia de más de 10 puntos porcentuales a favor del gobernador bonaerense. De acuerdo con el relevamiento de octubre, el mandatario provincial obtendría el 47,4% de los votos, frente al 36,9% que alcanzaría el Presidente.

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El relevamiento fue realizado entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre de 2026, con alcance nacional. La investigación fue de tipo cuantitativo y se llevó adelante mediante una encuesta online, con un sistema de recolección CAWI. La muestra estuvo integrada por 5.578 personas habilitadas para votar en territorio nacional. El estudio consignó un nivel de confianza del 95% y un error de muestreo de +-1,3%.

Ante la pregunta sobre a quién votarían si hubiera una segunda vuelta entre Javier Milei y Axel Kicillof, el 47,4% de los encuestados se inclinó por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En tanto, el Presidente reunió el 36,9% de las preferencias.

Por fuera de los dos principales candidatos, el 6,4% respondió que votaría en blanco, mientras que el 5,1% aseguró que no iría a votar. A su vez, el 4,2% manifestó que todavía no sabe qué haría ante ese escenario electoral.

Qué dicen los números sobre la intención de voto presidencial

El informe de Tendencias también incluyó una medición de intención de voto con distintos candidatos para las próximas elecciones presidenciales. En ese escenario, Kicillof obtuvo el 34% de las respuestas, mientras que Milei alcanzó el 33,8%. En esa misma pregunta, Myriam Bregman reunió el 10,4% y Juan Schiaretti el 7,1%. Por otra parte, el 6,3% manifestó que votaría en blanco o anularía su voto y el 8,4% respondió que no lo sabe.

En el documento, la consultora consideró: "La predisposición a votar muestra un oficialismo que consolida su núcleo pero cierra su techo".