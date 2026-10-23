Nueva cumbre peronista para analizar el Presupuesto y ratificar la unidad

Los diez referentes del peronismo que se habían encontrado en agosto en el Hotel Emperador volvieron a reunirse este jueves en la Casa de La Pampa. La agenda estuvo encabezada por el Presupuesto 2027, con sus nuevos recortes para las provincias, y la grave situación económica que tiene a maltraer a las familias argentinas. A diferencia del primer encuentro, que giró alrededor del sostenimiento de las PASO y motivó algunas críticas, esta vez aclararon que la cuestión electoral quedó en tercer lugar. De todos modos, insistieron en la necesidad de mantener esa herramienta para que la gente pueda expresar su voluntad. Además de ratificar la unidad del peronismo, hablaron de sumar a otros espacios para armar un frente político, sectores que incluso podrían participar de los próximos encuentros. "No se habló de ninguna candidatura, nos interesa la unidad", sostuvo el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

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"Hay preocupación de los gobernadores por el Presupuesto", explicó el jefe del bloque de senadores, José Mayans, quien junto a su par de Diputados, Germán Martínez, organiza estos encuentros. Mayans admitió que aquella primera reunión del 11 de agosto había sido algo tensa porque volvían a encontrarse cara a cara dirigentes que hacía tiempo no se veían, como Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Esta vez, en cambio, el clima fue mucho más distendido. Participaron también los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), mientras que Gildo Insfrán (Formosa) intervino por zoom. Estuvo además el senador santiagueño Gerardo Zamora. La novedad fue la incorporación del titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, en representación del peronismo federal.

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Uno de los planteos apuntó al financiamiento de las prestaciones por discapacidad y de las universidades, aprobado por el Congreso pero incumplido por el gobierno de Javier Milei. Describieron una situación "dramática" en las provincias, donde al desfinanciamiento de la Casa Rosada se suma la falta de obras públicas, incluso las necesarias para contener las consecuencias que comienza a provocar El Niño en los municipios. Por eso, durante el debate del Presupuesto reclamarán partidas para mejorar las rutas y la infraestructura social, construir viviendas y mitigar los efectos del fenómeno climático. También exigirán que se garanticen los recursos para las personas con discapacidad y se cumpla con el financiamiento universitario.

El planteo respecto a la defensa de las PASO, entonces, se invirtió. Explicaron que en este contexto de angustia económica para la mayoría de la población, Milei piensa en el cambio de las reglas del juego electorales según su beneficio. "Cualquier intento de eliminación o suspensión de las PASO puede transformarse en una trampa para la sociedad", sostuvieron los dirigentes peronistas.