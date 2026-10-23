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Fernando Cibeira
Peronismo

Nueva cumbre peronista para analizar el Presupuesto y ratificar la unidad

Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y los gobernadores debatieron los recortes a las provincias y la situación de las familias. Ratificaron la defensa de las PASO y plantearon sumar a otros espacios a los próximos encuentros.

23 de octubre, 2026 | 00.05

Los diez referentes del peronismo que se habían encontrado en agosto en el Hotel Emperador volvieron a reunirse este jueves en la Casa de La Pampa. La agenda estuvo encabezada por el Presupuesto 2027, con sus nuevos recortes para las provincias, y la grave situación económica que tiene a maltraer a las familias argentinas. A diferencia del primer encuentro, que giró alrededor del sostenimiento de las PASO y motivó algunas críticas, esta vez aclararon que la cuestión electoral quedó en tercer lugar. De todos modos, insistieron en la necesidad de mantener esa herramienta para que la gente pueda expresar su voluntad. Además de ratificar la unidad del peronismo, hablaron de sumar a otros espacios para armar un frente político, sectores que incluso podrían participar de los próximos encuentros. "No se habló de ninguna candidatura, nos interesa la unidad", sostuvo el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. 

"Hay preocupación de los gobernadores por el Presupuesto", explicó el jefe del bloque de senadores, José Mayans, quien junto a su par de Diputados, Germán Martínez, organiza estos encuentros. Mayans admitió que aquella primera reunión del 11 de agosto había sido algo tensa porque volvían a encontrarse cara a cara dirigentes que hacía tiempo no se veían, como Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Esta vez, en cambio, el clima fue mucho más distendido. Participaron también los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), mientras que Gildo Insfrán (Formosa) intervino por zoom. Estuvo además el senador santiagueño Gerardo Zamora. La novedad fue la incorporación del titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, en representación del peronismo federal.

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Uno de los planteos apuntó al financiamiento de las prestaciones por discapacidad y de las universidades, aprobado por el Congreso pero incumplido por el gobierno de Javier Milei. Describieron una situación "dramática" en las provincias, donde al desfinanciamiento de la Casa Rosada se suma la falta de obras públicas, incluso las necesarias para contener las consecuencias que comienza a provocar El Niño en los municipios. Por eso, durante el debate del Presupuesto reclamarán partidas para mejorar las rutas y la infraestructura social, construir viviendas y mitigar los efectos del fenómeno climático. También exigirán que se garanticen los recursos para las personas con discapacidad y se cumpla con el financiamiento universitario.

El planteo respecto a la defensa de las PASO, entonces, se invirtió. Explicaron que en este contexto de angustia económica para la mayoría de la población, Milei piensa en el cambio de las reglas del juego electorales según su beneficio. "Cualquier intento de eliminación o suspensión de las PASO puede transformarse en una trampa para la sociedad", sostuvieron los dirigentes peronistas. 

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).
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