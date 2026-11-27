Un día después de que la Cámara de Senadores aprobara por unanimidad la Ley de Ludopatía, la diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, consideró que la iniciativa "no le cambia la vida" a la población y la encuadró como una "concesión" para los "aliados chicos" del oficialismo en el Congreso. Su mensaje fue contestado por el presidente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, quien salió al cruzarla, al afirmar que se trató de "un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina".

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A última hora del jueves, los 72 senadores votaron de manera unánime a favor del proyecto de ley contra la ludopatía, que prohibirá la publicidad de apuestas online e impedirá el acceso de menores, entre otras cuestiones. En redes sociales, un usuario que describe al presidente Javier Milei como quien le "devolvió la esperanza", criticó con dureza que los libertarios hayan dado su voto para esta iniciativa.

Fue Lemoine quien respondió ese tuit, en el que quiso bajarle el precio a la ley que impulsó la oposición en el Senado y la ubicó como parte de una estrategia para obtener votos para otros proyectos. "Hay que hacerle concesiones a los aliados chicos. Esta ley no nos cambia la vida. Pero la reforma a la carta orgánica del BCRA y el presupuesto sí. Se entiende? No estamos en un mundo libertario. La gran mayoría de los políticos siguen siendo estatistas amigos de la regulación", escribió.

Una hora después, Ferraro recogió el guante y le contestó que la ley "no es ninguna concesión" para ningún bloque. "Como dijo la Comisión Episcopal de Pastoral Social, es un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina. Estamos frente a un flagelo que crece día a día y destruye la vida de miles de jóvenes, personas y familias", apuntó.

Qué dice la ley de Ludopatía

El proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas en línea propone prohibir la publicidad de estas plataformas, impedir el acceso de menores de edad y establecer un sistema de verificación de identidad mediante reconocimiento facial. También plantea restricciones a los medios de pago, la creación de un registro de autoexclusión y sanciones para quienes incumplan sus disposiciones.

La iniciativa declara de interés nacional la prevención y el abordaje integral de la adicción de estos juegos y las apuestas online, y le asigna carácter de política de salud pública. El texto analizado fue aprobado por la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024 y enviado al Senado para su revisión, donde tuvo a última hora del jueves su sanción definitiva.