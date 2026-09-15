El dirigente gastronómico Luis Barrionuevo sorprendió al revelar detalles sobre el respaldo logístico y territorial que le brindó a Javier Milei durante la campaña electoral presidencial de 2023. En una entrevista concedida a LN+, el histórico referente gremial admitió que su principal motivación fue impedir el triunfo de Sergio Massa y del kirchnerismo, al tiempo que evaluó con crudeza el presente del gobierno nacional y el rol del movimiento obrero.

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Durante su intervención, el líder sindical explicó cómo operó la estructura que puso a disposición de la fuerza libertaria para fiscalizar los comicios y garantizar la presencia de boletas en distintos puntos clave del país. Según relató, el acuerdo contempló un despliegue operativo en diez provincias y una coordinación directa en territorio bonaerense junto al armador Sebastián Pareja.

El armado electoral y el encuentro con Javier Milei

"Yo invertí en Milei. Invertí. Diez provincias nos hicimos cargo nosotros y la provincia de Buenos Aires con este Pareja. Logísticamente, en todos los niveles. Controlamos la elección porque a mí me interesaba que no gane Massa. Me interesaba que no gane el kirchnerismo", afirmó de manera contundente Luis Barrionuevo al recordar el origen de su apoyo político al actual jefe de Estado.

El dirigente también evocó sus primeros pronósticos electorales favorables al economista libertario: "Apareció este fenómeno discursivo con las puteadas y yo en Catamarca dije: 'Gana Milei sin chicote'". Sin embargo, marcó una distancia personal inmediata tras mantener una conversación privada una vez consumado el avance político del espacio: "Una reunión tuve con Javier, dos horas. Me alcanzó para saber que no lo quiero ver más. Me alcanzó para analizar lo que es".

Al profundizar sobre aquella charla a solas, el gremialista detalló la advertencia que le transmitió al mandatario respecto al aislamiento en el poder: "Vi un personaje. Separándolo, una cosa es Javier, que me reservo lo que pienso, y la otra cosa es el presidente. Que le dije: 'Hablás con todos. Estás solo, vos'". Pese a esa distancia, sostuvo que existía un compromiso de respaldo institucional: "Tenía la obligación nuestra de sostenerlo, porque había que sostenerlo. Como lo estamos sosteniendo ahora con el 1%".

Cuestionamientos a la CGT y el escenario de crisis

En otro tramo de la entrevista, Luis Barrionuevo apuntó de forma directa contra la conducción de la CGT por su estrategia frente a las políticas oficiales. El dirigente gastronómico cuestionó los viajes al Vaticano y la falta de medidas de fuerza contundentes en el plano local: "¿No la viste a la CGT, vos? Se van a quejar al Papa. En lugar de hacer quilombo acá, se van a quejar al Papa. ¿Y qué hacen? Perdimos el Ministerio de Trabajo. Hacen video cultural ahora la CGT. Andan con la sotana y aplauden, no hacen lío".

En esa misma línea, el sindicalista argumentó que el sector gremial no puede asumir la responsabilidad de las complejidades económicas: "No podés decir que no acompañamos. Porque tampoco te podés hacer cargo vos de los problemas que tiene este señor, de la crisis que lleva, que yo no sé si no lo saben o se hacen los boludos, pero ya te digo: estamos en una situación malísima".

Duras definiciones

Consultado sobre la reaparición del exministro de Economía en el debate interno opositor, el líder gremial fue tajante y desestimó su gravitación: "Fui contra Massa. Acá hay elementos que no existen, el kirchnerismo tampoco existe. Todo esto es una mise-en-scène que preparan para tener incidencia, para molestar".

Para concluir su análisis sobre el tablero político argentino, Luis Barrionuevo señaló a las dos principales figuras de los últimos mandatos como los mayores obstáculos para el desarrollo nacional: "Acá hay dos personas que son dañinas. Una es Cristina y la otra es Macri. Si no son ellos, no es nadie. Esta es la realidad de la política de hoy". Ante la incertidumbre sobre el futuro y los posibles liderazgos alternativos, concluyó: "Acá el tiempo va a ser el testigo. Todavía falta, porque la gente te dice: '¿Y quién viene?'. ¿Y por qué te tenés que apurar? Si falta".