Narcotráfico: el Gobierno declaró como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y a otras cinco bandas

El Gobierno declaró "organizaciones terroristas" a seis grupos criminales de América Latina, entre ellos el Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana, dos estructuras vinculadas al narcotráfico internacional. La medida fue anunciada durante la noche del miércoles por la Oficina del Presidente y formalizada en el Boletín Oficial durante la madrugada de este jueves, a través de la Resolución Conjunta 5/2026.

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De esta manera, la administración de La Libertad Avanza (LLA) dispuso la incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), producto de una decisión adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

A través de esta medida, el presidente Javier Milei reafirmó "el compromiso indeclinable con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional", y sostiene "la convicción de identificar y combatir hasta las últimas consecuencias a aquellas organizaciones que emplean la violencia, la extorsión y el terror como herramientas de acción criminal".

La decisión se conoció después de que, a comienzos de octubre, Estados Unidos estableciera en la Argentina una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), destinada a fortalecer las acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La iniciativa contempla un financiamiento superior a los 13 millones de dólares para proyectos de cooperación y seguridad en el país y en otros puntos de la región. Durante la presentación participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y Terry Cole, director de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA).

Narcotráfico y terrorismo: las organizaciones alcanzadas por la medida

Entre las bandas incluidas se encuentra el Cártel de Sinaloa, una de las principales estructuras del narcotráfico mexicano. Según la descripción difundida por el Gobierno, se trata de una "organización transnacional involucrada en el tráfico de drogas, el contrabando, los secuestros extorsivos y otras actividades delictivas". El grupo ya había sido designado como organización terrorista por Estados Unidos.

También fue incorporada La Nueva Familia Michoacana, otra organización criminal mexicana a la que el Ejecutivo vincula con el tráfico internacional de estupefacientes y la minería ilegal. La resolución alcanza, además, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos organizaciones guerrilleras colombianas. En el comunicado oficial, el Gobierno las caracterizó por su trayectoria insurgente y su vinculación con corrientes ideológicas de extrema izquierda.

El sexto grupo incluido es Los Tiguerones, "un cártel de origen ecuatoriano que se especializa en actividades de narcotráfico y sicariato, siendo una de las organizaciones criminales más violentas de la región". Este grupo se dividió de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, agrupación que también fue designada como organización terrorista en agosto de este año por la República Argentina.