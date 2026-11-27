Con 92 años, este viernes murió Jorge Born, el emblemático heredero de Bunge & Born, la primera multinacional argentina. Fue figura en la segunda mitad del siglo XX en la Argentina, tras haber sido secuestrado en septiembre de 1974 por la organización Montoneros junto a su hermano Juan Born, y permaneció cautivo por 180 días. El rescate por él y su hermano le costó a su familia 60 millones de dólares, el más alto de la historia. La empresa familiar también fue investigada por la desaparición de 24 trabajadores de Molinos Río de la Plata durante la última dictadura cívico militar.

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Jorge Born fue conocido también por cercanía al gobierno de Carlos Menem. Fue el ideólogo del plan económico BB, el esquema que aplicó Menem para el segundo semestre de 1989, apenas asumió el Gobierno.

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