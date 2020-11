El ministro de Salud de la Nación Ginés González García recordó a Diego Maradona y reveló el último diálogo telefónico que mantuvo con el astro del fútbol en septiembre pasado. El funcionario además habló acerca del aborto y de cómo será el operativo para vacunar a la Argentina.

¨A fin de septiembre me llamó él para apoyarme. Me dice: ´dale, no cedas, yo los banco a vos y a Alberto´. Él siempre apoyaba cuando creía que era necesario. Su voz siempre era buena para motivarlo a uno¨, afirmó Ginés en una entrevista en el programa ¿Qué me contás? junto a Taty Almeyda y Charly Pisoni de El Destape Radio.

El funcionario contó que después de la charla, Maradona lo invitó a la cancha de Gimnasia, pero que decidió no ir. "Después de eso me invitó a la cancha de Gimnasia, que tenían un amistoso. Antes de que se iniciara el campeonato. Y el sábado ese no fui, porque no quería críticas. Todos tenemos un poco de Maradona y Maradona nos representaba un poco a todos. Por eso hoy estamos todos con él¨, contó.

González García también se refirió sobre el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que envió el Presidente de la Nación al Congreso hace apenas unos días y sostuvo: ¨Siempre pensé lo mismo sobre el aborto. Hoy sólo lo tengo más desarrollado. Es un tema que hace muchos años que lo propicio. La primera razón es sanitaria. Nosotros tenemos que evitar muertes, evitar dolores, todas las cuestiones que genera hoy la parte ilegal del aborto. No tiene sentido condenar a las mujeres¨,

El ministro además explicó el proyecto de apoyo a las mujeres embarazadas. ¨Si una mujer que no tiene todas las circunstancias favorables socioeconómicas y quiere seguir el embarazo, va a tener toda la protección del Estado reforzada y ampliada con la Ley de los 1000 días. Por eso van dos proyectos¨. Para terminar con el tema sentenció: ¨Si el aborto fuera un tema masculino estaría resuelto hace mucho tiempo¨.

Con respecto a la vacuna contra el coronavirus, el gobierno garantizó que en los próximos meses empezará a aplicarse en el país. El ministro explicó por qué será optativa: Para evitar problemas, el Presidente me dijo que no hagamos la vacuna obligatoria. La estrategia no va a ser pelear, sino persuadir, convencer, mostrarse y ser transparente¨.

¨Todas las semanas yo me comunico con el Consejo Federal de Salud. El lunes y martes hacemos reuniones por regiones con los ministros. Y a partir del miércoles, todo el ministerio, entre 50 y 60 personas, técnicos y políticos, vamos a ir a las distintas provincias argentinas a trabajar con ellos en la programación. In situ, en las propias provincias, de cómo va a ser la vacunación. Nosotros estamos preparándonos con tiempos para lo que va a ser este enorme desafío¨, explicó.