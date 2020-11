El video que expone el desprecio de Macri hacia Maradona

El ex presidente Mauricio Macri se hizo eco de la muerte del astro del futbol Diego Armando Maradona con un escueto mensaje sobre su trayectoria futbolística. Pero el ex presidente de Boca siempre fustigó al ídolo del club y hasta llegó a decir que decidió echarlo para ir camino a un camino de coherencia. No obstante, la historia de la renuncia del Diez es muy distinta y nada tuvo que ver con Macri.

En una última entrevista que brindó el ex jefe de Estado al periodista Joaquín Morales Solá, había dicho: "Construir un puente entre la vehemencia y la pasión. Por eso tuve que hacer algo durísimo, porque también era mi ídolo, que fue sacar a Maradona y ahí se construyó”.

No obstante, la versión que dio sobre la decisión de Maradona de dejar de jugar en Boca, no fue por decisión de Macri. En ese momento, el astro del futbol salió a su cruce y dijo que la decisión “la había tomado él” para cuidar a su padre, Don Diego.

Desde hace largo tiempo, el ex mandatario suma cruces con ídolos xeneizes. Desde la pintada de cara de Carlos Bianchi hasta la pelea que terminó con Riquelme como candidato rival del angelicismo. Sin embargo, la batalla con Maradona es de antes.

La relación entre ambos nunca fue buena. El 6 de febrero de 1996, la Revista El Gráfico lanzó una tapa en la cual se puede ver a Macri y Maradona “enfrentados” bajo la leyenda: “¿Se odian?”. También, allí, se especuló con la posibilidad de que Lothar Matthäus, ex capitán alemán en la Selección campeona de 1990, llegue al club.