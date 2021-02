Alberto recordó a Menem y decretó tres días de duelo nacional

El presidente Alberto Fernández despidió este mediodía "con profundo pesar" al ex mandatario Carlos Menem, que falleció hoy a los 90 años: "Fue un hombre de la política. Respetuoso y llevaba el gen peronista que lo llevaba a convivir en la diferencia, en la diversidad".

"Con profundo pesar supe de la muerte de Carlos Saúl Menem. Siempre elegido en democracia, fue gobernador de La Rioja, Presidente de la Nación y Senador Nacional. En dictadura fue perseguido y encarcelado. Vaya todo mi cariño a Zulema, a Zulemita y a todos los que hoy lo lloran", afirmó Fernández en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, el primer mandatario dio una entrevista a C5N donde recordó a quien fue Jefe de Estado de la Argentina entre los años 1989 y 1999 y decretó tres días de duelo nacional a partir de hoy con motivo del fallecimiento: "Fue un hombre de la política argentina que no se puede dejar de reconocer".

"Menem fue un hombre muy de la política y de la democracia, muy respetuoso", que tenía algo en su personalidad que "lo llevaba a convivir con las diferencias, en la diversidad", enfatizó. El mandatario nacional contó que habló con Zulemita Menem instantes después de la muerte del ex mandatario. "Me dijo ´murió papá´, llorando", contó Fernández sobre el diálogo que mantuvo este domingo con la hija del ex presidente.

El ex presidente y actual senador nacional Carlos Saúl Menem murió este domingo a los 90 años. Durante el año tuvo diferentes complicaciones de salud y días atrás había sido internado en el Sanatorio de los Arcos, por una "infección urinaria" que se le complicó y tuvo que ser inducido a coma. Responsable de un modelo económico neoliberal que desencadenó en una severa crisis a principios del 2000 y cuyas consecuencias aun persisten.

Quién fue Carlos Saúl Menem

Carlos Saúl Menem nació en Anillaco, La Rioja, el 2 de julio de 1930 y fue presidente de la nación durante diez años. Asumió el poder el 8 de julio de 1989 y terminó su presidencia el 10 de diciembre de 1999, fecha en la cual fue sucedido por el radical Fernando De la Rúa.

El ex mandatario estudió abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. En esos años, Menem conoció al presidente Juan Domingo Perón mientras comenzaba su militancia en el movimiento peronista. Se recibió de abogado un par de meses antes de que la "Revolución Libertadora" derroque al entonces presidente. Durante esos años, el dirigente fue detenido acusado de ser parte de una "conspiración" para derrocar a la dictadura que estaba en pie. Sin embargo, tras su liberación fundó la Juventud Peronista de La Rioja en la clandestinidad.