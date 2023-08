Tras la represión y muerte de Molares, Larreta defendió a la Policía

El jefe de Gobierno porteño pidió "una Argentina en paz y sin miedo", a la vez que respaldó "completamente el accionar de la Policía de la Ciudad".

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, defendió el accionar de la Policía de la Ciudad tras la represión que derivó en la muerte de Facundo Molares Shoenfeld en el obelisco durante el jueves. "Quiero destacar y respaldar completamente el accionar de la Policía de la Ciudad", tuiteó Larreta.

Con un mensaje que publicó en sus redes sociales, el precandidato de JxC pidió por "una Argentina en paz y sin miedo". En la primera línea, señaló: "Hoy en el marco de una manifestación con incidentes, falleció luego de una descompensación Facundo Molares. Lamento su muerte y extiendo mis condolencias a sus familiares".

Más abajo en el texto, respaldó a los efectivos de la Policía de la Ciudad que protagonizaron el hecho. "Quiero destacar y respaldar completamente el accionar de la Policía de la Ciudad que actuó con profesionalismo conteniendo los hechos de violencia. En la Ciudad, la violencia es el límite", expresó.

"También destaco el accionar del SAME que dio respuesta como es habitual, cuidando siempre a los vecinos de la Ciudad", señaló el precandidato y agregó: "Los argentinos necesitamos vivir en paz. Especulaciones políticas como las que estamos viendo son inaceptables. Como vengo sosteniendo hace tiempo, tenemos que dejar atrás la violencia, las agresiones y la confrontación".

Sobre el cierre del tuit, Rodríguez Larreta envió un mensaje en tono electoral. "Voy a liderar junto a millones de argentinos ese proceso de una Argentina en paz, donde podamos vivir tranquilos y sin miedo", sostuvo, a tres días de las PASO, comicios en los que buscará imponerse a Patricia Bullrich en la interna de JxC.

Bullrich culpó a Molares: "Llevan gente que no están en condiciones de salud"

Patricia Bullrich se refirió a la muerte del militante Facundo Molares Shoenfeld, en el marco de una protesta en el Obelisco por una represión de la Policía de la Ciudad a raíz de un paro cardíaco, y responsabilizó al propio fallecido por no tener "condiciones de salud para ir a una manifestación".

"El país es un caos. Necesitamos orden en serio, no podemos seguir viviendo con la seguridad garantista que destruye familias. Como el caso de Morena, del médico que acaban de asesinar. Con manifestaciones que suceden todo el día, porque no les importa llevar gente que no tiene condiciones de salud para ir a una manifestación", lanzó la ex ministra de seguridad en una entrevista en La Nación Más.