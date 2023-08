Bullrich culpó a Molares: "Llevan gente que no está en condiciones de salud"

La precandidata a presidente de JxC responsabilizó al militante de izquierda que falleció de un paro cardíaco, en el marco de una represión de la Policía de la Ciudad en el Obelisco. También pidió que la Policía no permita la marcha convocada para este viernes. Qué dijo, además, sobre Horacio Rodríguez Larreta.

La precandidata a presidente de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich se refirió a la muerte del militante Facundo Molares Shoenfeld, en el marco de una protesta en el Obelisco por una represión de la Policía de la Ciudad a raíz de un paro cardíaco, y responsabilizó al propio fallecido por no tener "condiciones de salud para ir a una manifestación".

"El país es un caos. Necesitamos orden en serio, no podemos seguir viviendo con la seguridad garantista que destruye familias. Como el caso de Morena, del médico que acaban de asesinar. Con manifestaciones que suceden todo el día, porque no les importa llevar gente que no tiene condiciones de salud para ir a una manifestación", lanzó la ex ministra de seguridad en una entrevista en La Nación Más.

Luego, se preguntó: "¿Las organizaciones llevan personas con problemas a la manifestación y después quieren hacer cargo a la Policía de la Ciudad?". En ese marco, cuando se le indicó que mañana a las 10 habrá una marcha por Molares Shoenfeld, advirtió "al Gobierno de la Ciudad y el Nacional" que espera que "actúen para que mañana no entren a la Ciudad de Buenos Aires". Y lanzó: "El domingo hay elecciones, porque no se puede permitir cualquier cosa, porque mañana puede haber caos y violencia si esto no se para".

Para Bullrich, "hace tiempo que se está planteando que en Argentina que ellos pierden las elecciones y quieren desatar el caos" y afirmó que "la sociedad tiene que quedarse tranquila porque un cambio va a traer orden en Argentina". "Se tiene que terminar. Hay que tener seguridad con firmeza, hay que tener una mano firme para que no pase un caso como el de Morena o como lo que pasó en Morón", señaló, insistiendo en su slogan de campaña.

Además, afirmó que conoció "el caso de Molares, porque estaba muy enfermo en la selva boliviana, cuando fue la transición (Sic.) que subió Añez (Jeanine, ex presidenta de facto de Bolivia)", en alusión a cuando el militante estuvo como fotoreportero, y siguió: "Tuvimos que cuidar la embajada argentina en Bolivia y muchos periodistas tuvieron que entrar por el caos que había".

"Molares estaba en una situación de una crisis de salud muy profunda. Como toda embajada, nuestro embajador pidió por una crisis humanitaria", comentó. Por otra parte, defendió a su adversario de las PASO de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta de una implicación en la muerte de Molares Shoenfeld.

"Todos vimos las imágenes en que una persona empezó a tener una situación de movimientos extraños en su cuerpo. La credibilidad de (Alberto) Crescenti y el SAME no pueden estar en duda. Yo compito el domingo con Rodríguez Larreta, pero en este momento y circunstancias, estoy con él y la Ciudad de Buenos Aires para que no quieren involucrarlos en una represión de la Policía, en la que no tuvo nada que ver", afirmó.