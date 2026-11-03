El Movimiento Evita CABA reunió a más de 400 militantes para debatir un frente amplio y fortalecer la construcción política de Kicillof

Más de 400 militantes del Movimiento Evita de la Ciudad de Buenos Aires participaron de un encuentro en la Facultad de Filosofía y Letras, donde debatieron la situación económica y social, el fortalecimiento de la construcción política del gobernador bonaerense Axel Kicillof en territorio porteño y la conformación de un frente amplio para disputar el gobierno de la Ciudad al PRO y La Libertad Avanza.

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La jornada estuvo encabezada por el secretario general del Movimiento Evita CABA, Jonathan Thea, quien planteó la necesidad de ampliar los acuerdos políticos y convocar a distintos sectores para construir una alternativa de gobierno. "Para recuperar la Ciudad tenemos que tener la audacia de armar un gran frente, de Bregman a Larreta", afirmó.

Uno de los ejes del encuentro fue el impacto de la crisis económica sobre las familias porteñas, especialmente en los barrios populares. En ese marco, la organización presentó un relevamiento realizado junto con el Observatorio de Economía Popular, Social y Solidaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que expuso los niveles de endeudamiento de los hogares.

Según el estudio, realizado sobre 231 hogares de 26 barrios populares de la Ciudad, el 72% de las familias consultadas tiene deudas. Entre quienes recurren al financiamiento, siete de cada diez lo hacen para comprar alimentos.

El relevamiento también indicó que el 80,5% de las personas encuestadas trabaja y que casi una de cada cuatro tiene dos o más empleos. Para los organizadores, estos datos reflejan las dificultades que atraviesan los sectores populares para sostener sus ingresos y cubrir las necesidades básicas, incluso cuando cuentan con empleo.

La construcción de una alternativa política para la Ciudad

A partir de ese diagnóstico, los participantes debatieron la necesidad de articular una propuesta que enfrente las consecuencias del programa económico nacional y cuestione el modelo de gestión porteño, conducido por el PRO desde hace casi dos décadas. Otro de los puntos centrales fue profundizar la construcción política de Axel Kicillof en la Ciudad de Buenos Aires, ampliar su presencia territorial y fortalecer los vínculos con el peronismo, los movimientos populares y otros espacios políticos y sociales.

La discusión también buscó vincular la agenda política con las principales preocupaciones de los vecinos: el empleo, los ingresos, el acceso a la vivienda, la salud, la educación y los servicios básicos. Durante la jornada se organizaron comisiones de trabajo sobre producción, empleo, educación, cultura, feminismos, salud mental, cuidados, organización comunitaria y comunicación. El objetivo fue reunir propuestas y aportes para avanzar en la elaboración de un programa político para la Ciudad.

Al cierre del encuentro, Thea volvió a destacar el papel de la organización territorial y la participación de los distintos sectores sociales. "La participación popular no puede ser un aspecto secundario de ningún proyecto político, es una condición indispensable para su construcción", sostuvo.