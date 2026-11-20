El gobernador Hugo Passalacqua anunció que la provincia de Misiones aplicará una reducción en el Impuesto Provincial del Automotor (IPA) durante 2027 con bonificaciones de hasta el 35% para los contribuyentes que estén al día. El objetivo es promover que esas unidades sean registradas y tributen en territorio misionero.

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La medida fue anunciada junto con un régimen de regularización voluntaria destinado a personas que viven, producen o trabajan en Misiones, pero tienen sus vehículos radicados en otras jurisdicciones.

La reducción de la valuación fiscal será del 5%, dentro del límite establecido por el Consenso Fiscal Nacional. A ese beneficio se sumarán las bonificaciones de hasta el 35% previstas para quienes mantengan sus obligaciones tributarias al día. Ambos beneficios serán acumulables y permitirán que el costo del tributo sea inferior al de 2026.

Descuentos para los contribuyentes

De acuerdo con lo informado por el Gobierno, la combinación de ambos descuentos hará que el IPA 2027 tenga un costo menor al correspondiente al año anterior. La medida alcanza a los propietarios de vehículos que tributan en la provincia y busca ofrecer previsibilidad a familias, comercios y pequeñas y medianas empresas.

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2027 estará vigente el Régimen de Regularización Voluntaria IPA 2027. Podrán adherir quienes residan, produzcan o trabajen en Misiones y tengan sus vehículos registrados en otra jurisdicción.

Uno de los principales beneficios será que quienes ingresen al régimen no recibirán reclamos ni sanciones por los períodos anteriores a 2027. Además, el impuesto correspondiente al próximo año se abonará de manera proporcional desde el momento de la regularización.

El trámite será completamente online y tendrá dos etapas. Primero, los interesados deberán actualizar su domicilio en el Registro de las Personas de Misiones y realizar el cambio de radicación en el Registro Nacional del Automotor. Luego, tendrán que cargar el DNI y el título del vehículo en la plataforma provincial.

Una vez completado el procedimiento, la unidad comenzará a tributar en Misiones y podrá acceder a los descuentos y beneficios vigentes.

El impacto en los municipios

El Gobierno provincial también vinculó la iniciativa con la distribución de recursos a los gobiernos locales. El Impuesto Provincial del Automotor se coparticipa a los municipios, por lo que cada vehículo que tribute en Misiones incrementa los fondos que reciben las administraciones municipales.

Según la explicación oficial, esos recursos se destinan a financiar obras y servicios, entre ellos pavimentación, alumbrado público, salud y educación. La campaña de difusión de la medida se realizará bajo el lema "Tu patente suma acá", con publicaciones en las redes oficiales. El planteo del Ejecutivo es que la radicación de los vehículos en la provincia no solo permitirá acceder a los beneficios tributarios, sino también ampliar los ingresos que se distribuyen entre las distintas localidades.