"Hay 1.250.000 turistas menos en relación a la temporada de invierno anterior a la que asumió Milei", expresó a El Destape Radio, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación tecnológica de PBA, Augusto Costa, sobre la crisis que atraviesa el sector turístico en el territorio bonaerense tras el último fin de semana largo de noviembre. "Me parece muy importante porque el turismo es la quinta actividad de empleo joven, de arraigo, y esta son las consecuencias de lo que estamos viendo desde que asumió Milei", detalló el integrante del equipo del gobernador Axel Kicillof.

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Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el desembolso de los turistas registró un retroceso del 30,3% en términos reales frente al mismo feriado de 2025. El resultado estuvo marcado por un escenario de consumo retraído y estadías de menor duración. "Son menos turistas que se quedan menos y consumen poco. Es una constante año a año", detalló mientras analizó las consecuencias de un tipo de cambio atrasado que fomenta el turismo en el exterior y entran en crisis ciudades históricas destinadas a esta actividad. "Mientras no se generen actividades conjuntas, los destinos se encarecen. Estas son las consecuencia de las política económica actual", sentenció.

Costa denunció los factores principales del modelo libertario que constituyen y promueven una economía en crisis. "El tipo de cambio atrasado, la tasa de interés que perjudica al financiamiento, el aumento de los servicios, la caída del poder adquisitivo, no puede tener otro resultado distinto al que estamos viendo. Nosotros desde la provincia tenemos las herramientas limitadas para dar respuesta a todas los sectores que están sufriendo", reflexionó.

El ministro detalló el valor productivo bonaerense y analizó las consecuencias del modelo nacional que perjudica a la actividad y el trabajo, como la industria, el comercio y el trabajo. "Hay una caída de la producción del empleo y no es que se concentran en una región en particular sino que es generalizado", señaló. "Un país que tiene capacidad productiva, generación de conocimiento, capacidad de explotación y valor agregado está sufriendo un achicamiento en sus sectores donde más se concentra el empleo. La economía está en un proceso recesivo y es que, por este camino, la economía no va a salir de esta situación en la que está".

De cara al 2027

De cara a las elecciones presidenciales, el ministro de Producción reflexionó sobre una propuesta alternativa al modelo económico de Javier Milei. "Yo lo conozco desde 1995 desde la UBA y trabajo con Axel Kicillof hace más de 30 años. Lo que tenemos que hacer es lo contrario a lo de Milei. Hay que recuperar rápidamente el poder adquisitivo. Es una política que se desentienden de sus responsabilidades como salud, educación, discapacidad, hay que mejorar las condiciones de vida de una población", detalló.

"¿Por qué va a crecer el riesgo país por una posible amenaza en un gobierno que está haciendo todo bien y debería reelegir? Las cuentas fiscales están siendo sostenidas en función del ajuste salarial. No hay forma de sostener este mercado económico", concluyó.

Crisis industrial

El dato que difundirá el INDEC a las 16 será clave para determinar el rumbo de la economía durante el tercer trimestre. A través del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), se conocerá el desempeño de septiembre y se podrá anticipar cómo cerró el período julio-septiembre. El escenario genera expectativa porque la actividad económica retrocedió un 0,6% entre abril y junio.

Si los números de septiembre confirman una nueva baja trimestral, el Gobierno de Javier Milei enfrentará otro episodio de recesión técnica, una situación que se produce cuando se acumulan dos trimestres consecutivos de caída. Sería la segunda vez que ocurre desde el inicio de la gestión libertaria, luego del antecedente registrado durante la primera mitad de 2024.

"En términos de lo que está la producción industrial está por debajo de la capacidad instalada. Como vamos a hablar de inversión si no se va a poder vender en lo que se produzca. Hay que ver la realidad y los indicadores están mostrando eso", detalló. "Lo que están denunciando las pymes es la apertura indiscriminada de importaciones y creció el contrabando a niveles nunca antes vistos. Esto y el tipo de cambio atrasado con apertura de importaciones: liquida la posibilidad de competir nuestras empresas", concluyó.