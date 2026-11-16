En medio del ajuste que impulsa la administración de Javier Milei, el Ministerio de Justicia destituyó a Marta Elena Castañón, encargada de dos registros automotores de Lomas de Zamora, después de concluir que no transfirió al Estado remanentes de recaudación. El perjuicio fiscal fue actualizado a $117.246.510,53, sin contar los intereses que puedan sumarse hasta el recupero efectivo. La sanción fue formalizada mediante la Resolución 551/2026, firmada el 12 de noviembre y publicada este lunes en el Boletín Oficial.

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La medida recae sobre Castañón en su carácter de titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Lomas de Zamora n.º 5 y del Registro Seccional con Competencia Exclusiva en Motovehículos Letra A.

El cálculo de la SIGEN: cómo un saldo impago de $73 millones escaló a más de $117 millones

De acuerdo con el expediente administrativo, la exfuncionaria incumplió la obligación de depositar en favor de la Administración Central los excedentes de las liquidaciones de emolumentos. Se trata de la porción de los aranceles cobrados por los trámites registrales que, por normativa, pertenece al Estado desde el momento mismo de su percepción y debe girarse dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre de cada mes: la investigación abarcó irregularidades detectadas entre julio de 2024 y febrero de 2025, con saldos mensuales impagos que oscilaron entre los $858.000 y casi $19 millones.

En una primera instancia, la instrucción sumarial había estimado el daño patrimonial en $73.566.460,66 en concepto de capital puro. Sin embargo, al actualizar la liquidación al 15 de septiembre de 2026 con intereses y otros componentes, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) elevó la deuda total a más de $117,2 millones.

¿Qué alegó Marta Elena Castañón en su defensa y por qué el Ministerio de Justicia rechazó su descargo?

Durante el proceso disciplinario, Castañón negó haber incurrido en una maniobra de apropiación o desvío de fondos. En su defensa, alegó que las dependencias a su cargo atravesaban un cuadro de desfinanciamiento que le impedía afrontar los pagos, señaló que no obtuvo respuesta oficial a sus pedidos para cancelar el pasivo en cuotas y sostuvo que otras seccionales gozaban de condiciones económicas y arancelarias más favorables.

La cartera que conduce Juan Bautista Mahiques desestimó esos argumentos. En los fundamentos de la resolución, remarcó que la recaudación se divide estrictamente entre los emolumentos destinados a la retribución del encargado y sus gastos operativos, y los remanentes que son propiedad del Estado. En ese sentido, subrayó que las dificultades financieras de una oficina no habilitan a disponer de recursos públicos para cubrir desequilibrios, ya que el costo operativo forma parte del riesgo propio de la función asumida.

El dato oficial que desarmó la defensa: solo 14 de 1.400 registros automotores tienen deudas

Asimismo, frente al planteo de que se trataba de una problemática generalizada, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios informó que, sobre un universo de aproximadamente 1.400 seccionales en todo el país, solo 14 registraban deudas (de las cuales 10 ya tienen sumarios en curso). Además, aclaró que las sedes intervenidas por el organismo cuentan con esquemas de alquileres y mobiliario distintos, por lo que su estructura de costos no es equiparable a la de los titulares externos.

Demanda judicial para recuperar los $117 millones y los plazos de apelación

Además de declarar la responsabilidad disciplinaria y disponer la remoción inmediata, la resolución instruye a las áreas competentes del Ministerio a iniciar las acciones administrativas y judiciales pertinentes para cobrar el monto adeudado con sus respectivos intereses.

No obstante, la norma deja constancia de que la vía administrativa aún no se encuentra agotada: Castañón podrá interponer un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles posteriores a la notificación, o bien presentar un recurso jerárquico en un plazo de 30 días hábiles.