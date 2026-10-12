Milei vuelve a viajar a EE.UU. en medio de discusiones en el Congreso y un nuevo dato de inflación

La inflación de septiembre medida por el Instituo Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se conocerá el martes y el dato podría mostrar la aceleración de los precios.

El anuncio será seguido de cerca por el Gobierno ya que el presidente Javier Milei ha modificado en varias ocasiones el plazo para lograr un nivel de inflación mensual que se encuentre por debajo del 1%, promesa que reiteró en varias ocasiones.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que la inflación ya perforó el nivel del 2% y se ubica actualmente en un rango de entre 1,5% y 2%. Además, proyectó que, manteniendo el orden fiscal y monetario, el indicador podría quebrar el piso de entre 1% y 1,5% mensual durante los próximos meses o en 2027.

La variación de los precios se fue desacelerando desde abril, aunque en julio se quebró con esa tendencia (+2,1%) y en agosto se revirtió, pero en el noveno mes del año habría vuelto a subir, según los analistas privados relevados por la Agencia Noticias Argentinas.