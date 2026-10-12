Milei vuelve a viajar a EE.UU. en medio de discusiones en el Congreso y un nuevo dato de inflación

El presidente Javier Milei viajará el miércoles a Estados Unidos por quinta vez en el año, luego de estrenar la remasterización de su recital en el Movistar Arena el martes. El mandatario tiene previsto reunirse con la Cámara de Comercio local y también brindar un discurso como invitado de honor en la Official Hispanic Heritage Gala.
El nuevo viaje de Milei se da en un contexto político movilizado por el tratamiento del Presupuesto 2027 en las comisiones de la Cámara de Diputados; la discusión sobre la denominada Ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada, y un intento de la oposición para hacer caer el mega DNU 70/2023. A su vez, el martes 13, el INDEC dará a conocer una nueva medición mensual que volverá a mostrar una aceleración en los precios.