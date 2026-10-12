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Javier Milei presidente

Milei vuelve a viajar a EE.UU. en medio de discusiones en el Congreso y un nuevo dato de inflación

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Javier Milei

El presidente Javier Milei viajará el miércoles a Estados Unidos por quinta vez en el año, luego de estrenar la remasterización de su recital en el Movistar Arena el martes. El mandatario tiene previsto reunirse con la Cámara de Comercio local y también brindar un discurso como invitado de honor en la Official Hispanic Heritage Gala. 

El nuevo viaje de Milei se da en un contexto político movilizado por el tratamiento del Presupuesto 2027 en las comisiones de la Cámara de Diputados; la discusión sobre la denominada Ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada, y un intento de la oposición para hacer caer el mega DNU 70/2023. A su vez, el martes 13, el INDEC dará a conocer una nueva medición mensual que volverá a mostrar una aceleración en los precios.

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El anuncio será seguido de cerca por el Gobierno ya que el presidente Javier Milei ha modificado en varias ocasiones el plazo para lograr un nivel de inflación mensual que se encuentre por debajo del 1%, promesa que reiteró en varias ocasiones. 

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que la inflación ya perforó el nivel del 2% y se ubica actualmente en un rango de entre 1,5% y 2%. Además, proyectó que, manteniendo el orden fiscal y monetario, el indicador podría quebrar el piso de entre 1% y 1,5% mensual durante los próximos meses o en 2027.

La variación de los precios se fue desacelerando desde abril, aunque en julio se quebró con esa tendencia (+2,1%) y en agosto se revirtió, pero en el noveno mes del año habría vuelto a subir, según los analistas privados relevados por la Agencia Noticias Argentinas.

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Doble protesta: las organizaciones se preparan para una movilización masiva al Congreso

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Foto: Kaloian Santos Cabrera

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No fue sólo 2025: el BCRA cambió de estrategia con el oro y volvió a perder en 2026

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09:52 | 11/10/2026

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