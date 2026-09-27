Milei vs. Kicillof: la mayoría quiere un cambio de gobierno, pero el balotaje está parejo

Una amplia mayoría de los argentinos quiere que el año que viene haya un cambio respecto del rumbo actual del país. Sin embargo, al peronismo todavía le cuesta transformar ese rechazo al gobierno de Javier Milei en intención de voto: en una hipótesis de balotaje, Axel Kicillof, el opositor mejor posicionado, queda un punto por debajo del Presidente, una diferencia dentro del margen de error. Hay un dato que alienta las expectativas opositoras: el rechazo a Milei supera por diez puntos al rechazo al peronismo. En el Gobierno también miran esa brecha y apuestan a suspender las PASO para dificultar que la oposición se ordene y buscar un triunfo en primera vuelta.

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Los datos surgen de la nueva encuesta de Synopsis, la consultora que dirige Lucas Romero, realizada entre el 8 y el 15 de septiembre. Si las elecciones fueran hoy, el 57,7% de los consultados buscaría un cambio en el rumbo del país y el 36% preferiría la continuidad. En otra respuesta, el 43,6% afirmó que votaría a un dirigente opositor en cualquier caso, mientras que el 12,7% dijo que le gustaría hacerlo, aunque todavía no encuentra uno que lo atraiga. Del lado del oficialismo, el 24,4% aseguró que votaría a Milei sí o sí y el 16,2% se inclinaría hoy por su reelección porque no ve una alternativa mejor.

En una hipótesis de primera vuelta, La Libertad Avanza obtendría el 33,6% de los votos y el peronismo, el 32,7%, con menos de un punto de diferencia. Las demás opciones aparecen lejos: la izquierda reúne el 6,7%, el PRO, el 6,4%, y Provincias Unidas, el 2,4%. La distancia se amplía cuando la pregunta es a qué espacio no querrían ver ganar: el 44,8% señaló a La Libertad Avanza y el 35,1%, al peronismo. Son casi diez puntos de diferencia en el rechazo, un dato que ayuda a explicar por qué algunos consultores consideran que el antimileísmo es hoy la fuerza política más numerosa del país, superando incluso al histórico antiperonismo.

Con todo, las dificultades del peronismo para capitalizar ese rechazo mayoritario mantienen a Milei competitivo a un año de las elecciones nacionales. En una hipótesis de balotaje, el Presidente obtendría el 43,1% frente al 42% de Kicillof, una diferencia dentro del margen de error del sondeo. La ventaja sería mayor ante Sergio Massa, otro posible candidato justicialista: 43,1% a 38,8%. El resultado contrasta con las mediciones recientes de las consultoas Alaska y Trespuntozero, que en sus trabajos preguntan periódicamente cómo votarían hoy los electores si se repitiera el balotaje de 2023. En el sondeo de agosto, Massa aventajó a Milei por 7,4 puntos. Kicillof incluso suele tener mejores números que el ex candidato presidencial.

Las evidencias de que la economía no arranca son cada vez más evidentes, por más que el relato oficial trate de convencer de que se transitan los mejores 18 meses de las últimas décadas y de la supuesta creación de 500 mil puestos de trabajo. Sólo esta semana, el Indec informó que la pobreza subió 4,1 puntos en el primer semestre del año y que la actividad cayó casi tres puntos en el último mes, una baja que no se registraba desde la pandemia. En ese contexto, el 54,3% de los encuestados evaluó negativamente al gobierno de Milei y el 35,6% lo hazo de manera positiva. La respuesta más repetida fue "muy malo", elegida por el 46,7% de los consultados.

El desempleo encabezó la lista de los principales problemas del país, con el 31,5% de las respuestas. Le siguieron la corrupción (24,7%) y la inseguridad (12,2%). Pero las prioridades cambian según el voto en las legislativas de 2025. Entre quienes eligieron a Fuerza Patria, el 47,9% señaló la falta de trabajo como el principal problema y el 26,1%, la corrupción. Entre los votantes de La Libertad Avanza, en cambio, apareció primero la inseguridad (24,6%), seguida por la corrupción (20,8%) y, recién en tercer lugar, el desempleo (19,8%).

Entre las preocupaciones económicas, los bajos salarios se impusieron con amplitud: los señaló el 45,8% de los consultados. Le siguieroen la falta de empleo (20%), los altos impuestos (16%) y la inflación (8,3%). Los votantes de Fuerza Patria y de La Libertad Avanza coincidieron en ubicar los ingresos bajos en primer lugar. La diferencia aparece con los impuestos: tienen poco peso entre quienes eligieron a Fuerza Patria, mientras que el 31,2% de los votantes libertarios los considera su principal preocupación económica.

Ante una economía que ofrece un panorama cada vez más complicado, en estas últimas semanas Milei buscó sumar adhesiones con un giro hacia el histórico reclamo de soberanía sobre las Malvinas, que esta semana llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El intento choca con su admiración declarada por Margaret Thatcher y el nulo interés que había mostrado en el tema durante la primera mitad de su mandato. Según la encuesta de Synopsis, no logró convencer: el 58,2% consideró poco o nada creíble su compromiso con la causa, frente al 38,9% que eligió creer. Aparentemente, el esfuerzo de Milei por mostrarse como el primer abanderado de esta causa nacional sólo sirvió para convencer a los que ya estaban convencidos.