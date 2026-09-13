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Javier Milei presidente

Milei volvió a negar que la gente no llega a fin de mes: “Debe ser difícil aceptar que has sido engañado por un chanta”

En VIVO - Actualizado hace 11 minutos

El Presidente no reconoce la realidad económica y las consecuencias de sus medidas. Compartió en redes el video de un influencer libertario en el que se veía la Avenida Corrientes llena de personas. 

Milei volvió a negar que la gente no llega a fin de mes: “Debe ser difícil aceptar que has sido engañado por un chanta”

En la madrugada de este domingo, el presidente Javier Milei volvió a arremeter contra sus detractores a través de un mensaje en sus redes sociales. El jefe de Estado replicó un video de la Avenida Corrientes colmada de gente subido por un reconocido influencer libertario. "'La gente no llega a fin de mes'... Debe ser difícil aceptar que has sido engañado por un chanta... pero mucho peor es persistir en el error...", escribió el mandatario para intentar negar la realidad. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

 

 

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En la madrugada de este domingo, el presidente Javier Milei volvió a negar la crisis de bolsillo del pueblo argentino y cargó contra sus detractores. 

 

El jefe de Estado replicó un video de la Avenida Corrientes colmada de gente subido por un reconocido influencer libertario.

 

"'La gente no llega a fin de mes'... Debe ser difícil aceptar que has sido engañado por un chanta... pero mucho peor es persistir en el error...", escribió el mandatario para desestimar las consecuencias de sus medidas.

 

 

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Javier Milei, Axel Kicillof, Islas Malvinas, Peronismo

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