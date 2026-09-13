Milei volvió a negar que la gente no llega a fin de mes: “Debe ser difícil aceptar que has sido engañado por un chanta”

En la madrugada de este domingo, el presidente Javier Milei volvió a arremeter contra sus detractores a través de un mensaje en sus redes sociales. El jefe de Estado replicó un video de la Avenida Corrientes colmada de gente subido por un reconocido influencer libertario. "'La gente no llega a fin de mes'... Debe ser difícil aceptar que has sido engañado por un chanta... pero mucho peor es persistir en el error...", escribió el mandatario para intentar negar la realidad. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.