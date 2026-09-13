Milei volvió a negar que la gente no llega a fin de mes: “Debe ser difícil aceptar que has sido engañado por un chanta”

El municipio fueguino de Río Grande presentó ante la Justicia como parte interesada en la demanda del Centro de ex Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata y abogados ambientalistas, contra las petroleras que operan ilegalmente en Malvinas.





"Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación ilegal de nuestros recursos en el Atlántico Sur. Defender Malvinas también es actuar. Y Río Grande va a estar siempre donde tenga que estar para defender los intereses y la soberanía de los argentinos", afirmó el intendente Matías Pérez a través de su cuenta de X.