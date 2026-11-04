$Libra: la oposición celebró que Casación analice reincorporar a querellantes

La oposición y el sindicalismo festejaron este miércoles que la Cámara Federal de Casación Penal concediera un recurso para revisar si los damnificados del criptoescándalo $Libra pueden ser reincorporados como querellantes a la causa. Es una instancia clave para evitar que el caso quede cerrado, después de que sean sobreseídos todos los acusados, incluidos Javier Milei y su hermana Karina.

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Uno de los que celebró la resolución de la Sala II del máximo tribunal penal del país fue el diputado de la Coalición Cívica (CC) Maximiliano Ferraro, quien presidió la Comisión Investigadora sobre $Libra.

"Hoy amanecimos con un mundo un poquito mejor y con una gran premisa. No está muerto quien pelea, quien, a pesar de las incertidumbres, tiene claro el horizonte y no duda en lo que hay que decir y hacer", escribió en su cuenta de X.

También se pronunció la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selba, quien sostuvo que "La causa $LIBRA no es un caso cerrado". En ese sentido, explicó que "la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de queja presentado por las querellas que fueron apartadas en primera instancia".

La legisladora recordó que "el sobreseimiento de los imputados, incluidos Milei y su hermana, no está firme" y concluyó: "Día de buenas noticias hoy".

Por su parte, el diputado Pablo Juliano consideró que la resolución representa "un poco de cordura en la Justicia argentina". Además, resaltó que Casación resolvió "revisar el fallo" del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que había dejado afuera de la querella a los damnificados por la presunta estafa.

"Lo lógico en toda investigación penal es que los perjudicados puedan impulsarla", planteó. Luego, cuestionó que "la Justicia amiga del poder" hubiera impedido esa posibilidad para "cerrar la causa de forma exprés". Si bien consideró que la decisión judicial "abre una ventana de esperanza", advirtió: "Pero sigamos en alerta".

El reclamo de ATE

Desde el sindicalismo, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, también celebró la resolución y apuntó contra el presidente Javier Milei. "¿Qué pasa, presidente Milei? ¡Parece que la motosierra no alcanzó para cortar todas las pruebas!", ironizó.

"Celebramos la reapertura de la causa $LIBRA y exigimos que se investigue hasta el final”, afirmó. En la misma publicación, cuestionó: "¡Para promocionar una estafa estuvieron rapidísimos, pero para dar explicaciones aún seguimos esperando!".

¿Qué decidió Casación?

Por mayoría, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al pedido de ser querellantes que presentaron Vladislav Andreevich Lapchenko, Sviatlana Vitalievna Krasutskaya, Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo.

La decisión de abrir la queja la tomaron los camaristas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma. Guillermo Yacobucci votó en disidencia. Con esta resolución, la Casación inicia el proceso de reincorporación de los damnificados como querellantes a la causa.

En caso de recuperar su condición de querellantes —de la que habían sido excluidos por Martínez de Giorgi—, los damnificados estarán habilitados para promover medidas en la causa, presentar nuevas pruebas y recurrir las resoluciones que se adopten.