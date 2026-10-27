Milei no se disculpará por pedir "quemar periodistas en la hoguera": "Fue una metáfora"

El presidente, Javier Milei, no pedirá disculpas por su frase en la que pidió que periodistas "sean quemados en la hoguera", dado que se trató de una "metáfora", explicó este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier.

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Ravier fue consultado, durante su conferencia de prensa habitual en Casa Rosada, acerca de si el Gobierno consideraba necesario algún tipo de "retractación" o aclaración acerca de su frase contra el periodismo de la semana pasada.

En ese contexto, el vocero presidencial respondió que el jefe de Estado "señaló la diferencia entre el periodismo y el pseudoperiodismo", y afirmó que "Javier Milei y este Gobierno respetan la libertad de expresión y al periodismo de verdad, al que trabaja con transparencia, con respeto hacia lo que comunica, con respeto a la verdad y a la búsqueda de la verdad. Y distinguimos a esos periodistas de los que operan, los que mienten y los que usan mentiras para perjudicar la reputación y la imagen de nuestro Presidente".

"Cuando se expresó, el Presidente lo hizo con enojo, justificado después de más de un año de todo tipo de operaciones en las que se mintió sistemáticamente para perjudicar su imagen", agregó Ravier en referencia a la causa Libra, luego de que Milei fuera absuelto la semana pasada.

Al respecto, el vocero consideró: "No creo que sus palabras se puedan tomar de manera literal. Es una metáfora. Claramente, nunca este Presidente ni este Gobierno han tomado ningún tipo de acción contra quienes piensan diferente".

Pese a sus palabras, Milei en persona denunció penalmente a diversos periodistas apartados de su pensamiento, entre ellos a Ari Lijalad y Nicolás Lantos de El Destape, en causas que finalmente fueron cerradas por inexistencia de delito. También ordenó el cierre temporal de la sala de periodistas de la Casa Rosada e impuso restricciones inéditas a la circulación de la prensa acreditada en el edificio.

"El Presidente se expresó con el enojo que le genera una situación en la cual, durante un año, sistemáticamente se mintió y se operó para perjudicar su imagen. No es correcto lo que hicieron algunos medios al tomar sus palabras literalmente y sugerir que va a terminar en la hoguera", cerró Ravier.

El repudio a la frase de Milei

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) repudió las expresiones del presidente Javier Milei contra periodistas, luego de que los calificara de "hijos de puta" y pidiera que sean "quemados en la hoguera". La entidad advirtió sobre una "escalada sin precedentes" en el discurso presidencial y exigió que "cese de inmediato" la estigmatización de la prensa.

El episodio ocurrió este viernes por la noche durante un acto en la Fundación Faro, donde el mandatario acusó con nombre y apellido a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio.

"Sepan que los hijos de puta en Argentina no van a tener piedad. Tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos. Y acá a los buenos les tiene que ir bien. Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta", dijo Milei.

Sus declaraciones se dieron horas después de que se conozca su sobreseimiento en la causa Libra, que lo llevó a escribir en sus redes sociales un mensaje similar contra los mismos periodistas. El Presidente los tildó de "ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones" por hacer una cobertura periodística de la causa.

Para Fopea, apelar a la figura de la hoguera constituye "un salto cualitativo en la hostilidad oficial hacia la prensa” y advirtió que ese lenguaje "legitima la violencia contra quienes informan y expone a los colegas señalados a riesgos concretos frente a terceros". "El Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas, no de convertirlos en blanco", señaló la entidad en X.