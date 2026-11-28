La crisis económica que provocan las políticas de Javier Milei no llega a los ojos y oídos del Presidente. Lejos de ello, se encarga de ensalzar supuestos relatos de militantes suyos a través de X, en los que se niega la situación económica del país.

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El usuario de X "Escuela Austríaca de Economía", nombre que utiliza el economista afín al oficialismo Diego Macana Roa, relató a través de su cuenta un supuesto diálogo con un mozo en el que le preguntó si tenía paloma, corte que se puso en venta en una carnicería de Misiones, hecho que fue viralizado y reflejado en los medios en estas semanas.

"Vine a almorzar a la Boca y le pregunte al mesero: tienes paloma? Rta del mesero: eso es mentira de los periodistas que no quieren a Milei y no quieren que la Argentina le vaya bien. Excelente el mesero", relató Macana Roa.

Milei vio esto en su continua vigilia en la conversación en X y decidió republicarlo con el mensaje, en mayúsculas: "LA GENTE DESPERTÓ".

Cuánto cayó el consumo de carne vacuna en Argentina

Hace dos semanas, la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) había estimado que el consumo de carne vacuna se ubicó en 44,5 kilos por habitante por año en la medición a octubre de 2026, un 11,2% menos que un año antes.

El cálculo de CICCRA equivale a 5,6 kilos menos por habitante al año que en la comparación con octubre de 2025. Se trata de una estimación promedio basada en la disponibilidad de carne para el mercado interno: no significa que cada persona haya consumido exactamente esa cantidad.

Entre enero y octubre, el consumo aparente acumuló 1,698 millones de toneladas, unas 221.100 toneladas menos que en los mismos diez meses del año anterior. La menor disponibilidad coincidió con una caída de la producción y un aumento de las exportaciones, según el informe de la cámara.

Los precios también cambiaron la relación de los hogares con los cortes vacunos. Los relevamientos sobre el informe de CICCRA registraron un alza interanual del 44,5% para la carne vacuna en octubre, frente a una inflación general del 33% en el mismo período. La diferencia fue de 11,5 puntos porcentuales.