Tras su regreso de Paraguay, donde mantuvo un encuentro con el mandatario paraguayo Pedro Alliana, Javier Milei cierra una semana clave en Argentina con un duro revés: el Tribunal del Mar rechazó el pedido argentino para detener la explotación petrolera en Malvinas y Reino Unido podrá continuar con el proyecto Sea Lion. Así concluye una semana donde, además, la Cámara alta dio media sanción a la reforma electoral que suspende las PASO y Diputados convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Seguí las noticias del gobierno de Javier Milei minuto a minuto.
Milei, bajo presión: el Reino Unido podrá avanzar con la explotación petrolera en Malvinas
El Tribunal del Mar rechazó el pedido argentino para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas. El Reino Unido podrá avanzar, aunque aseguró que no iniciará las perforaciones antes de marzo de 2027.
Presupuesto 2027: el Gobierno convocó oficialmente a Sesiones Extraordinarias
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la convocatoria a Sesiones Extraordinarias en el Congreso durante todo diciembre.
Presupuesto 2027 y suspensión de las PASO: el Gobierno convocó oficialmente a Sesiones Extraordinarias en el Congreso.
El Reino Unido podrá avanzar con la explotación petrolera en Malvinas
El Tribunal del Mar rechazó este sábado el pedido de Argentina para detener la explotación petrolera en Malvinas por parte del Reino Unido.
El organismo consideró que las normas invocadas por la Argentina no ofrecen, en principio, una base para establecer la competencia del tribunal arbitral que deberá constituirse para tratar la controversia. Por ese motivo, no avanzó en el análisis de las demás condiciones para dictar las medidas, entre ellas la urgencia alegada desde Buenos Aires.
Lali Espósito recordó su tuit tras la victoria de Milei en las PASO: "Lo volvería a hacer"
Lali Espósito estuvo invitada a debatir en la apertura del seminario “Coordinar para Ganar”, que se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y recordó uno de sus tuits más virales.
Lali Espósito recordó su tuit tras la victoria de Milei en las PASO y respondió a los ataques del Gobierno: "Lo volvería a hacer".
Lali Espósito se refirió al mensaje que publicó después de las PASO de 2023, cuando Javier Milei fue el candidato presidencial más votado, y aseguró que no se arrepiente de haberlo escrito. Durante la apertura del seminario "Coordinar para Ganar”, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la cantante y actriz contó que su posicionamiento tuvo consecuencias en sus vínculos comerciales y defendió la importancia de participar en la discusión pública.