El Tribunal del Mar rechazó este sábado el pedido de Argentina para detener la explotación petrolera en Malvinas por parte del Reino Unido.

El organismo consideró que las normas invocadas por la Argentina no ofrecen, en principio, una base para establecer la competencia del tribunal arbitral que deberá constituirse para tratar la controversia. Por ese motivo, no avanzó en el análisis de las demás condiciones para dictar las medidas, entre ellas la urgencia alegada desde Buenos Aires.