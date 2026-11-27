El Gobierno de Javier Milei sufrió un revés en Diputados durante el tratamiento del Presupuesto 2027: la oposición elevó de $7,3 a $11 billones las partidas para las universidades públicas y también reforzó fondos para organismos científicos. El proyecto pasó al Senado, donde continuará el debate. En paralelo, la Cámara alta dio media sanción a la reforma electoral que suspende las PASO, mientras que Diputados convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En tanto, el Presidente retorna hoy al país luego de su viaje a Paraguay para mantener un encuentro con el mandatario paraguayo Pedro Alliana. Seguí las noticias del gobierno de Javier Milei minuto a minuto.

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