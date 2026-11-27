El Gobierno de Javier Milei sufrió un revés en Diputados durante el tratamiento del Presupuesto 2027: la oposición elevó de $7,3 a $11 billones las partidas para las universidades públicas y también reforzó fondos para organismos científicos. El proyecto pasó al Senado, donde continuará el debate. En paralelo, la Cámara alta dio media sanción a la reforma electoral que suspende las PASO, mientras que Diputados convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En tanto, el Presidente retorna hoy al país luego de su viaje a Paraguay para mantener un encuentro con el mandatario paraguayo Pedro Alliana. Seguí las noticias del gobierno de Javier Milei minuto a minuto.
El Gobierno perdió la pulseada por las universidades para aprobar el Presupuesto 2027
Diputados dio media sanción al proyecto, pero la oposición impuso un aumento de los fondos para las universidades y la ciencia. El Senado aprobó una reforma electoral que suspende las PASO en 2027, mientras que el Congreso convirtió en ley la reforma del Banco Central.
Milei se vuelve a mostrar con Caputo en medio de rumores de renuncia
El Presidente se mostrará con su ministro de Economía este lunes. Sucede en medio del temblor financiero.
Javier Milei se volverá a mostrar con Luis Caputo en medio de rumores de renuncia. Será este lunes desde las 20.30 en un acto en el Centro Cultural Kirchner para la presentación del nuevo libro del Presidente, "La moral como política de Estado".
La economía siguió cayendo en octubre pese a la negación del Gobierno
El sector privado ya anticipa que en el arranque del cuarto trimestre volvió a caer la actividad. Qué implica esto para la recesión y el PBI de 2026.
Mientras Javier Milei y Luis Caputo buscan instalar que la recesión fue temporal y que la economía ya volvió al sendero del crecimiento, las consultoras advierten que la actividad cayó nuevamente en octubre, mostrando que continúa el escenario de total estancamiento vigente desde inicios de año.
Reforma a la Carta Orgánica del BCRA: cuáles son los cambios clave
La Cámara de Diputados aprobó esta tarde la reforma al Banco Central. ¿Cuáles son los principales cambios de la nueva reglamentación que fue festejada por Javier Milei?
El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados lograron que el Congreso sancione la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El proyecto, que fue impulsado por el presidente Javier Milei, prevé cambios clave como nuevos límites a financiar al Tesoro Nacional, otras condiciones para remover a sus autoridades y excluye al ministro de Economía de reuniones del directorio.