Tras los anuncios de Javier Milei respecto del reclamo por Malvinas, el Gobierno inicia una semana clave en la que buscará aliados para llevar adelante los proyectos. Desde la oposición ya expresaron su rechazo mientras que la Unión Industrial Argentina (UIA), La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), y la Sociedad Rural apoyaron las medidas. En las últimas horas SLB, Baker Hughes y Halliburton, las tres empresas de servicios petroleros más grandes del mundo, anunciaron que no participará en proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei encabeza reunión clave de Gabinete con Malvinas y el Presupuesto 2027 como ejes
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
El mapa del PJ y las posibilidades de ganar en 2027
El Gobierno dice que cuenta con los gobernadores peronistas del norte para suspender las PASO. “Se destrabó en el Senado, la reforma sale”, aseguran. En agosto, la compra de dólares de particulares volvió a ser récord. Milei espera conseguir que Argentina reciba una parte de las regalías por la exportación petrolera en Malvinas.
El presidente Javier Milei tiene un objetivo único: bajar la inflación aunque sea con depresión de consumo.
Hace 1 hora
El Gobierno de Milei reglamentó la baja de la edad de imputabilidad a 14 años
El Gobierno reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que habilita procesos penales desde los 14 años y redefine sanciones, supervisión y derechos de las víctimas.
Hace 2 horas
Milei reunirá al Gabinete en Casa Rosada con Malvinas y el Presupuesto 2027 como ejes centrales
El presidente Javier Milei encabezará este lunes en la Casa Rosada una nueva reunión de Gabinete, en el inicio de una semana que estará marcada por el seguimiento de las medidas sobre la cuestión Malvinas, la definición del Presupuesto 2027 y la estrategia legislativa del oficialismo.
Se tratará de la tercera convocatoria consecutiva en tres semanas, tras los encuentros del 24 de agosto y el martes pasado.
Durante la reunión, los ministros repasarán los avances en torno al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, luego de los anuncios realizados por Milei en cadena nacional el jueves.
Otro de los puntos centrales de la agenda será el Presupuesto 2027, cuyo proyecto debe ser enviado al Congreso antes del 15 de septiembre. La propuesta mantendrá como premisa innegociable el equilibrio fiscal, lo que anticipa complejas negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas en relación con la obra pública y los recursos provinciales.
Hace 3 horas
La agenda completa de Milei
A las 12, el jefe de Estado recibirá en su despacho a las autoridades de DayOne Data, plataforma global especializada en el desarrollo de infraestructura para centros de datos enfocada en inteligencia artificial y servicios en la nube.
A las 14 será el turno de los ejecutivos de la automotriz Tesla. El encuentro dará continuidad al vínculo del mandatario con Elon Musk para analizar eventuales inversiones ligadas al litio y la movilidad eléctrica, en un contexto donde la firma ya completó su registro societario en el país.
Una hora más tarde, a las 15, Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibirán en el Salón Blanco a Hela, una perra del cuerpo de Detectores de Narcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA) que pasó a retiro tras años de servicio en la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná.
La actividad presidencial de la semana continuará el martes a las 11 con una audiencia bilateral junto al vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, Antonio Tajani. Ese mismo día, a las 15, se reunirá la mesa política del oficialismo encabezada por Karina Milei.
La agenda oficial del mandatario continuará el miércoles a las 11, cuando encabece la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, en el predio ubicado sobre la avenida Luis María Campos, en el barrio porteño de Palermo
Hace 3 horas
Mapa del abandono vial: Milei dijo que las rutas salvan vidas, pero recortó 80% el gasto
La reestructuración de las rutas afectó a todo el país y, en algunas provincias, el gasto nacional se redujo en más del 90%. Actualmente, menos de la mitad de las carreteras nacionales se encuentran en buen estado y el costo de la rehabilitación de la infraestructura se está disparando.
El presidente Javier Milei aseguró recientemente que "una carretera en buen estado salva tantas vidas como un automóvil seguro" . Sin embargo, en lo que respecta a su gestión, el gasto de la Dirección Nacional de Carreteras y la Agencia Nacional de Seguridad Vial se redujo en un 80% en términos reales. Las consecuencias son evidentes en el territorio: menos de la mitad de las carreteras nacionales se encuentran en buen estado , mientras que casi un tercio de la red está en malas condiciones. En algunas provincias, el desplome del gasto nacional superó el 90%.
Hace 4 horas
Los 1.000 días de Milei: menos consumo y una inflación acumulada de 241%
La crisis del bolsillo mileísta se hace todavía más palpable cuando se contrasta su gobierno con el mismo período de los dos gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, que terminaron en una crisis abierta.
Las comparaciones son odiosas. Pese a la estabilidad macroeconómica, los datos muestran que, en sus primeros 1.000 días de gobierno, Javier Milei logró algo inédito: una caída del consumo masivo que ni siquiera se había registrado para esa etapa de los críticos gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
Hace 9 horas
Un quórum a detonar y aliados a reconquistar: una semana difícil para LLA en el Congreso
En Diputados, los bloques de oposición intentarán establecer vínculos familiares en el distrito electoral. El oficialismo planea cómo romper esa unidad. En el Senado, quiere reactivar la reforma electoral, pero los miembros de la Casa Rosada siguen exigiendo cambios.
Sebastián Nóbrega, diputado de Elijo Catamarca
Hace 12 horas
Los argentinos creen que el cambio de Milei sobre Malvinas fue "conveniencia política"
Así lo reveló una encuesta realizada luego de la cadena nacional del Presidente, donde anunció la construcción de una base naval en el sur y el envío de un proyecto de Ley al Congreso para "defender" la soberanía de las islas.
Hace 16 horas
Mientras cae el consumo, 6 de cada 10 quiere un cambio de rumbo económico
Una encuesta reciente revela que más de la mitad de la gente "ha perdido la paciencia" con la economía.
Hace 18 horas
En medio de la crisis, Villarruel afirmó que "el Estado no puede desentenderse"
Villarruel volvió a mostrarse con el campo y lanzó un mensaje directo al Gobierno tras pedir una reforma impositiva y una política productiva con infraestructura, en un discurso que incomodó a Milei al remarcar que “el Estado no puede desentenderse”.
Hace 21 horas
Cavallo cargó contra Milei: "Más importante es que haya reactivación y crecimiento"
El exministro de Economía afirmó que Milei se olvidó "de un capítulo que le puso mucho énfasis durante la campaña electoral de 2023", orientado a "la organización de un sistema monetario y cambiario". Volvió a cruzar al Gobierno por los "privilegios" del RIGI.
Hace 22 horas
Derrumbe del consumo: las ventas minoristas cayeron casi 3% entre julio y agosto
Según el último relevamiento de CAME, todos los sectores cayeron en agosto con respecto a julio, excepto perfumería. Los más golpeados son también los más sensibles: alimentos y farmacia.
Hace 23 horas
Karina, Santilli y Pareja participaron de un encuentro de doma en PBA
La secretaria general de la Presidencia, el jefe de Gabinete y el diputado nacional y armador bonaerense visitaron el encuentro de la prueba de doma “Bien Montados”, en el partido de Lincoln.
00:05 | 06/09/2026
Milei tiene razón: la heterodoxia trucha no sirve
El Gobierno utiliza recursos del FGS para financiar créditos hipotecarios, busca elevar los salarios más bajos de convenio y apela al Banco Nación para bajar las tasas. Milei, además, descubre la causa Malvinas. Son giros oportunistas que no alteran la esencia de una política económica cada vez más rechazada.
La administración libertaria ofrece ahora una heterodoxia “trucha” para moderar las consecuencias de su ortodoxia económica. Imagen ChatGPT.
00:05 | 06/09/2026
La fuerza destructiva de las políticas apátridas
El avance de la explotación petrolera en torno a Malvinas expone las consecuencias del abandono de las políticas soberanas. El giro anunciado por Javier Milei busca ahora frenar un proceso que su propio Gobierno contribuyó a facilitar y que amenaza con consolidar económica y geopolíticamente la ocupación británica.
00:05 | 06/09/2026
Milei y Malvinas: el giro de un presidente rehén de sus propias opciones
Los anuncios en cadena chocan con un limite que el gobierno no puede cruzar. Los fondos y bancos que están detrás de la compañía israelí que lidera el proyecto para llevarse el petroleo de las islas. El rol de Chile. A Rockhopper y Navitas le entran las balas.