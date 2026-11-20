El presidente, Javier Milei, aseguró que podría haber sido una de las víctimas del atentado a la AMIA de 1994 porque entonces daba clases en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y habitualmente caminaba por la calle Pasteur, donde se encontraba la mutual judía. Sin embargo, el economista Diego Giacomini, exsocio y examigo del jefe de Estado, desmintió esa versión y lo fulminó, al sostener que la versión relatada por el propio Milei "es mentira".

{{{htmlAmp}}}

La declaración de Milei tuvo lugar el último jueves, durante una ceremonia en la sede de la AMIA en la que recibió una distinción de la Organización Sionista Mundial por su lucha contra el antisemitismo y su defensa de Israel. Allí, el mandatario recordó el atentado del 18 de julio de 1994, que provocó 85 muertos.

Luego de homenajear a las víctimas, el Presidente agregó: "Dicho sea de paso, yo podría haber sido uno (de los muertos por el atentado) porque venía de dar clases de la UBA. De hecho daba clases hasta las 9 de la mañana y después caminaba por Pasteur", en referencia a la calle de la sede de la mutual judía, cercana a la Facultad de Ciencias Económicas de esa universidad.

Pero su afirmación fue cuestionada por Giacomini, quien respondió a una consulta del periodista Fabián Doman, que posteriormente difundió el intercambio en su cuenta de X. "Es mentira. La primera vez que dio clases en la UBA fue en 2005; y fue cuando yo lo puse de ayudante mío", sostuvo el economista en un mensaje de WhatsApp compartido por Doman.

La versión de Giacomini también encuentra respaldo parcial en los antecedentes académicos conocidos del Presidente, que no registran actividad docente en la UBA durante 1994. Además, varios recordaron que el atentado fue durante el receso de invierno de ese año.

El verdadero CV de Javier Milei

Milei se recibió de licenciado en Economía en la Universidad de Belgrano en 1993, un año antes del atentado. Posteriormente realizó estudios de posgrado en Teoría Económica en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y en Economía en la Universidad Torcuato Di Tella, aunque sin llegar a finalizarlos.

En cuanto a su trayectoria laboral, sus antecedentes incluyen tareas como economista jefe de Máxima AFJP, coordinador del Estudio Broda, asesor del Gobierno argentino ante el CIADI y docente en distintas universidades, entre ellas la UADE.

Una biografía profesional publicada en el sitio Modelo Curriculum ubica su actividad docente en la UBA a partir de 2004, una fecha cercana a la mencionada por Giacomini y, en cualquier caso, una década posterior al atentado. De esta manera, los antecedentes disponibles contradicen la afirmación presidencial de que en julio de 1994 trabajaba como profesor en la UBA.