Milei descartó "soluciones violentas" por Malvinas y amenazó a las petroleras que exploten las islas

Luego de que el Gobierno suspendiera el debate de la Ley de Soberanía Nacional por Malvinas en Diputados tras el giro de Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Javier Milei ratificó que las Islas Malvinas son argentinas por "derecho, por historia y por geografía", aunque aseguró que la Argentina no contempla bajo ningún concepto recurrir al uso de la fuerza para resolver la disputa territorial con el Reino Unido. "Nosotros no creemos en las soluciones violentas, pero estamos convencidos de que tenemos todos los elementos a nuestro favor”, afirmó en una entrevista con El Observador.

{{{htmlAmp}}}

La Comisión de Defensa iba a avanzar esta semana con el tratamiento de la iniciativa, pero el oficialismo frenó la reunión tras el pedido de Washington de poner fin al Comité de Descolonización. El canciller Pablo Quirno intentó justificar la decisión de la delegación argentina en la organización intergubernamental mundial de abstenerse de votar un proyecto en contra del colonialismo "en todas sus formas", movimiento que, para el funcionario, no contradice la reivindicación del Gobierno nacional respecto a la soberanía sobre las Islas Malvinas.

¿Qué dijo el canciller Pablo Quirno sobre la postura argentina en la ONU?

"Mi llamado es sencillo: no politicemos la Cuestión de las Islas Malvinas. Podemos discutir decisiones concretas y tener diferencias, pero hagámoslo con información y responsabilidad. La defensa de nuestros legítimos derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es una política de Estado. Debe seguir siendo un punto de encuentro de todos los argentinos, por encima de cualquier diferencia partidaria", sinetizó el ministro de Relaciones Exteriores a través de su cuenta de X.

En línea con su giro discurso que comenzó en la cadena nacional de septiembre, Milei dijo que "el reclamo por las Malvinas va a estar siempre independiente de las instituciones que haya en el mundo". Y remarcó: "Mientras que no nos devuelvan las Malvinas, nosotros vamos a seguir reclamando".

Además, destacó que, por primera vez en la última reunión de las Naciones Unidas, la delegación británica debió nombrar explícitamente el tema ante el pleno diplomático. “Están presionados, están inquietos, están incómodos, y los vamos a seguir incomodando hasta que nos devuelvan las islas, porque son nuestras”, sostuvo.

La carta estratégica de Vaca Muerta: sanciones y presión geopolítica a las petroleras

Para respaldar la ofensiva diplomática, la gestión nacional aplicará sanciones severas a las empresas que realicen exploración de hidrocarburos sin autorización en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El Presidente explicó que el desarrollo del yacimiento continental de Vaca Muerta le permite al país jugar una carta estratégica de negociación que antes no estaba disponible en el tablero geopolítico. "¿Vos querés entrar en Malvinas?, ¿hacer una explotación que es cara, con mucho riesgo?. En el continente tenés una que es segura y sabes que va a funcionar. Entonces, si te metés en Malvinas no vas a poder estar en Vaca Muerta, y eso hace que los que tienen que estar como proveedores o como desarrolladores, no lo van a hacer porque no les conviene", planteó.

Consultado sobre sus palabras de admiración a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, el Presidente desestimó las acusaciones que tildó de "campaña negativa". "Este es el gobierno que más hizo por el caso Malvinas en los últimos 40 años. ¿Qué me tienen que venir a decir si nunca hicieron las cosas y los logros que estamos teniendo ahora?", sentenció Milei.

El Tribunal del Mar fijó fecha para las audiencias por el reclamo de Argentina contra Reino Unido

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) estableció el 10 y 11 de noviembre como las fechas para realizar las audiencias orales en las que se analizará la denuncia del Gobierno de Javier Milei contra Reino Unido sobre la explotación de reservas petroleras por parte de empresas británicas en la cuenca de las Islas Malvinas.

"El Presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Juez Maurice K. Kamga, fijó los días 10 y 11 de noviembre de 2026 como las fechas de la audiencia en el caso relativo a la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sudoccidental", indicó el TIDM en un comunicado.