Milei avanza en la privatización del tercer paso fronterizo más importante del país

El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso para privatizar el complejo fronterizo de Paso de los Libres, en Corrientes, que conecta a la Argentina con Brasil y constituye la segunda aduana terrestre más importante del país, además del tercer paso en volumen de personas.

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La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1350/2026, publicado el último miércoles en el Boletín Oficial, que declaró de interés público una iniciativa privada para administrar, explotar y modernizar el Centro de Fronteras Paso de los Libres, integrado por el Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) y el Área de Control Integrado (ACI).

El proyecto contempla una concesión por 20 años, con posibilidad de prorrogarla otros cinco, durante los cuales el futuro operador privado quedará a cargo de las inversiones, el mantenimiento y el funcionamiento del complejo.

La decisión representa un nuevo avance en la política de concesiones del Gobierno libertario, aunque la privatización todavía no está concretada: el decreto habilita la continuidad del procedimiento y la preparación de una licitación pública para seleccionar al concesionario.

Una frontera estratégica para el comercio con Brasil

El paso conecta la localidad correntina de Paso de los Libres con la ciudad brasileña de Uruguayana y constituye uno de los principales corredores del transporte internacional de mercaderías.

Según estadísticas oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones, durante 2025 se registraron 3.016.946 movimientos migratorios en Paso de los Libres, entre ingresos y egresos del país. Esa cifra lo ubicó como el tercer paso fronterizo terrestre con mayor tránsito de personas de la Argentina, solamente por detrás de Puerto Iguazú y Posadas-Encarnación.

Además, el propio Gobierno lo considera como la segunda aduana más importante del país, ya que por sus instalaciones circulan más de 1.000 camiones diarios.

Una sola propuesta quedó en carrera

La convocatoria original recibió ocho iniciativas privadas, pero siete fueron descartadas por incumplir los requisitos exigidos. La única que superó esa instancia fue presentada por un consorcio integrado por Empresa General Urquiza SRL, Servicios Logísticos Integrados SRL y Da Fré Obras Civiles SA.

El proyecto incluye la repavimentación de caminos, modernización de los sistemas de control y pesaje, incorporación de tecnología de inspección de cargas y mejoras en las instalaciones existentes.

También contempla una estación de servicio, talleres mecánicos, alojamientos para transportistas, espacios comerciales, una unidad de atención médica y un parque solar de un megavatio. La inversión deberá ser financiada íntegramente por el concesionario privado, sin desembolsos de fondos públicos previstos para ejecutar las obras.

La Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli, deberá elaborar los pliegos y organizar la licitación, con intervención del Ministerio de Economía. El decreto entró en vigencia el 11 de noviembre, fecha de su publicación oficial, pero todavía no establece cuándo deberá comenzar la administración privada del complejo.