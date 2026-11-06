Se trata de Fernando Zarabozo, funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Por impulso del oficialismo de Javier Milei, en el Congreso avanza la designación en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura de un abogado de las fuerzas de seguridad, sin antecedentes en derechos humanos, que demostró en varias de sus intervenciones públicas que no tiene idoneidad para el cargo. Se trata de Fernando Zarabozo, funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que en los últimos años sostuvo discursos de criminalización de la protesta y de estigmatización de grupos vulnerables, restó importancia a la violencia institucional y celebró las agresiones físicas contra personas que participaron de una marcha hacia Lago Escondido.

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De festejar rebencazos a aspirar al Comité contra la Tortura: los posteos violentos de Zarabozo

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"Una medalla para estos gauchos. No sólo por evitar la usurpación, sino también por enseñarles a los cabeza de termo cómo deben comportarse”, posteó Zarabozo en la red X, el 2 de febrero de 2023. Fue en respuesta a otros posteos, entre ellos, uno del periodista Eduardo Feinmann, que, con imágenes de manifestantes ensangrentados, felicitaban a peones de la estancia del magnate británico Joe Lewis que habían corrido a rebencazos a personas que participaban de la Séptima Marcha por la Soberanía, el 1° de febrero.

Esa misma semana, Zarabozo, cuya candidatura para el Comité contra la Tortura obtuvo dictamen de comisión el miércoles pasado con el respaldo de los bloques de La Libertad (LLA), el Pro y la UCR, volvió a reivindicar el ataque violento contra los manifestantes desarmados, entre los que había varias mujeres. "¿Aprendieron la lección? No se metan más en propiedad privada porque cobran y después lloran. Fin.”, posteó el 4 de febrero. Como si hubiese disfrutado del episodio, volvió a manifestarse el 8 de febrero: “La próxima vez que quieran usurpar un terreno se van a acordar los rebencazos, jajaja”.

En otro posteo, del 4 de febrero de 2023, se burló de Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, muerto en agosto de 2017, en el marco de un operativo de la Gendarmería Nacional. Ante una convocatoria de Sergio Maldonado a marchar el 24 de marzo por la memoria de los detenidos-desaparecidos en la última dictadura militar, Zarabozo respondió: "Sergio, yo tengo una curiosidad. ¿Cómo haces para estar boludeando todo el día por twitter? ¿Y encima te hacés tiempo para ir a marchas? ¿Cuándo laburás?”.

Si la candidatura logra la aprobación del Senado, con fecha de tratamiento para el 26 de noviembre, y después de Diputados, Zarabozo, este hombre que celebró un ataque a rebencazos contra hombres y mujeres desarmados, será uno de los responsables de velar, entre otras cosas, por la garantía del derecho a la protesta y por condiciones dignas de detención en las cárceles.

Alarma en los organismos de Derechos Humanos: los reparos del CELS y el rol clave del cargo

El Comité contra la Prevención de la Tortura es un órgano dependiente del Congreso, creado en 2013, que funciona como órgano rector del mecanismo de prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, consagrados por los artículos 18 y 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Los posteos violentos de Zarabozo, encargado de la Oficina de Defensa Letrada de la PSA, forman parte de la impugnación contra su candidatura que presentaron un grupo de organizaciones de derechos humanos, entre ellas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (AC y la Comisión Provincial de la Memoria, y por el Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura.

Protocolo de fuego y protestas: las controvertidas ponencias académicas del candidato

En ese documento, las organizaciones advirtieron que en ponencias académicas en 2020 y en 2021 Zarabozo calificó como “actos de terrorismo” episodios de protesta social acontecidos en Chile y en Colombia, sin mencionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas estatales en esos contextos. Remarcaron además que el candidato defendió la ampliación del uso de las armas de fuego por la policía aún fuera de peligro inminente para la vida o la integridad física propia o de terceros y que entendió esos límites al uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad como un obstáculo para la acción policial. También señalaron que Zarabozo caracterizó a las comunidades mapuches como "grupos violentos" cuya pertenencia a la Patagonia sería sólo "supuesta".

¿Cómo se defendió Fernando Zarabozo ante el Congreso por sus comentarios en redes?

En un descargo que hizo ante la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo, parte del proceso de selección de los candidatos para el comité, Zarabozo defendió su trayectoria como abogado penalista, sostuvo que había dedicado buena parte de su carrera a la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad y argumentó que defender a policías no implica defender sus actos.

Pero no tuvo más remedio que ensayar una autocrítica por sus posteos en redes sociales. “Fueron expresiones desafortunadas y no las sostengo. Nunca es legítimo que particulares ejerzan violencia física contra otras personas como forma de disciplinamiento, castigo o respuesta frente a un reclamo. La prohibición de la tortura y los malos tratos no admite excepciones”, dijo, respecto de sus tuits sobre el ataque a rebencazos en Lago Escondido.

Acerca de la burla a Sergio Maldonado, manifestó: “Fue una respuesta de tono impropio en una controversia pública, y no la sostengo. El derecho de los familiares de víctimas de violencia institucional a reclamar verdad, justicia y esclarecimiento, y a manifestarse, es una garantía del sistema democrático".