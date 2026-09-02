Milei se aferró a la motosierra para el 2027 y se atajó: "Si no ganamos elegimos suicidarnos"

El presidente Javier Milei destacó los supuestos logros de su gobierno, aseguró que no modificará su política de ajuste y celebró que "los argentinos van a tener un verdadero menú de opciones" para elegir en las elecciones 2027, aunque opinó: "Si no ganamos es porque como sociedad estamos eligiendo suicidarnos". Además, como de costumbre, atacó a los trabajadores de prensa que critican el rumbo del país.

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En el discurso que dio durante el encuentro "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas", Milei habló de cara a los comicios presidenciales del año que viene, para los que ya anticipó que irá por la reelección. "Por primera vez, los argentinos van a tener un verdadero menú de opciones donde se pueden mostrar ideas y resultados", expresó.

"Llegamos a la elección de medio término habiendo cumplido con todas las promesas de campaña", consideró Milei, a la vez que sostuvo: "Si no ganamos es porque como sociedad estamos eligiendo suicidarnos".

Además, el jefe de Estado aseguró que no modificará su rumbo a pesar del año electoral que comenzará en tan solo unos meses. "Nosotros no vamos a flexibilizar nuestra política fiscal. El resultado fiscal no se negocia y tampoco vamos a negociar la política monetaria, porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación", dijo y agregó: "Al populismo no se le gana haciendo populismo. Esto es, no hay sustituto para las buenas políticas, no hay sustituto a hacer lo moralmente correcto". "Lo que tenemos que hacer es mantenernos en ese rumbo y que elijan los argentinos", insistió.

El ataque a la prensa

Como ya es habitual y en línea con los principales funcionarios de su gabinete, Milei dedicó un porcentaje de su exposición a atacar a los periodistas que osen cuestionarlo y disentir de su visión. "Yo tengo esperanza y confío en los argentinos, porque no puede ser que un conjunto de delincuentes mentirosos tape el sol con un dedo", señaló.

"Mientras ellos sigan diciendo sus mentiras, nosotros vamos a seguir repitiendo la verdad", añadió el Presidente de la Nación.