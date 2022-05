El peronismo macrista sale a la cancha: "Somos capitalistas y privatizadores"

El partido integra Juntos por el Cambio junto al Radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica. Qué opina acerca de Javier Milei.

El ex presidente por dos días y ex senador nacional, Ramón Puerta, contó que esta tarde lanzarán el partido Peronismo Republicano y Federal que forma parte de Juntos por el Cambio y que tendrá como referente a Miguel Ángel Pichetto. En una entrevista, el ex presidente previsional del Senado en el 2001 contó que su modelo de gestión será "capitalista y privatizador".

"Yo creo en la tercera posición económica, ni marxista ni yankie. Hoy creo en una única economía: la capitalista, liberal y privatizadora. No hay otra, China lo hace", afirmó Puerta en una entrevista en Futurock al tiempo que dijo que en los noventa lideró privatizaciones que consideró exitosas.

"Yo hice 17 privatizaciones exitosísimas"

"Yo hice 17 privatizaciones exitosísimas. Cuando teníamos privatizada la energía exportábamos petróleo, ahora YPF pierde plata a rolete", opinó. La estatización de empresas llevó a que el Estado se encargue de brindar servicios esenciales que serían deficitarios para los privados que no afrontarían. En el caso de Aerolíneas Argentinas, los viajes a destinos poco populares en el interior del país y en el caso de YPF la exploración de fuentes de energía.

El dirigente contó que tienen una "una estructura que hace un par de años retrasó su salida que es el peronismo republicano y federal. Ahora estamos por hacer el lanzamiento y somos más de mil dirigentes con la conducción de Pichetto. Somos una de las cuatro cabezas del Frente Opositor que se incorpora a Cambiemos".

Puerta sostuvo que en el 1989 solucionaron el problema de la hiperinflación y tras la crisis del 2001 se hicieron cargo del gobierno que encabezó Eduardo Duhalde. "El gran problema de la inflación lo sabemos resolver nosotros", indicó Puerta y agregó que los candidatos de Cambiemos deberán garantizar la unidad dentro de la oposición.

Pese a que Macri dijo que el peronismo es el creador del populismo y debe ser erradicado, Puerta defendió que integren Juntos por el Cambio y hasta cruzó al liberal Javier Milei por cuestionar la "casta política" que ahora integra luego de haber sido electo diputado de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires.

Acerca de la posible integración de Milei a Juntos por el Cambio, Puerta respondió: "No soy dueño de Juntos por el Cambio, soy una de las cuatro cabezas. Este tema es casi ofensivo hablarlo, porque Milei nunca pidió ser parte de Juntos por el Cambio y Juntos por el Cambio nunca fue a buscarlo. Esto es como una pareja, tiene que haber un hombre y una mujer, tiene que haber dos".