Con Javier Milei en España, Karina Milei buscó mostrar músculo político y encabezó una jornada de formación legislativa, en la que mostró a algunas de sus espadas. La foto de la hermana del Presidente se dió un día después de que la jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, hiciera lo propio con los diputados que le responden.

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Si bien se informó que la "anfitriona" del evento fue la senadora Nadia Márquez, el evento se realizó en Diputados. Además de la hermana del Presidente y la neuquina, encabezaron el encuentro el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora por Salta María Emilia Orozco.

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La jornada contó con la participación de los senadores nacionales Pablo Cervi, Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, y de los diputados nacionales Gastón Riesco, Silvana Giudici, Carlos Zapata y Julio Moreno Ovalle. También expusieron Federico Sturzenegger, ministerio de Desregulación y Transformación del Estado; Javier Gravier, vocero presidencial; Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, el secretario nacional de Discapacidad, Diego Masaragian, entre otros.

“Cada reunión somos más los que nos vamos juntando, la gente se va sumando. La verdad es una satisfacción enorme para mí. Nosotros hacemos una parte, pero también necesitamos de la gente que nos acompañe, de los equipos que trabajen, de la gente que haga territorio, de la gente que lleve las ideas al vecino, al amigo. Como yo siempre digo, con que vayan y convenzan a dos, esos dos convencerán a otros dos. Así vamos haciendo un montón y vamos a lograr la reelección de Javier y la transformación de Argentina”, planteó Karina Milei.

A su turno, Márquez expresó: “Estamos trabajando con compromiso y convicción para consolidar el crecimiento en cada rincón de nuestra provincia y de todo el país, fortalecer nuestros equipos y seguir impulsando el proyecto de transformación que lidera el presidente Javier Milei”.

El desafìo de Bullrich

La imagen del karinismo unido se da un día después de que desde el sector de Bullrich publicaran una foto con su tropa en diputados. Otra demostración de fuerza, en este caso, de la ex ministra, cuyo alineamiento con la Casa Rosada es dudoso.

"Fue una reunión más, nos juntamos todo el tiempo", comentó a El Destape uno de los participantes de la foto bullrichista, que reconoció que "faltaron algunos". "Estamos acá, somos un grupo, tenemos identidad. Ese es el mojón", acotó.

El problema de LLA y las Provincias

Al márgen del mensaje a Bullrich, la exhibición de Márquez y Orozco debe haber inquietado a los gobernadores, con los que la Casa Rosada negocia sus votos para la ley de reforma electoral, entre otros temas. Incluso, en el viaje a París por el Argentina Week, hubo una oferta del gobierno mileista de retirar candidatos de LLA en las provincias, para que los mandatarios provinciales vayan sin problemas a la reelección, a cambio del proyecto que tiene como eje la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El acto de caracter partidario, pese a haberse realizado en una dependencia estatal, reunió a 100 profesionales de Neuquén y Salta, los pagos chicos de Márquez y Orozco. Esta responde al ex legislador del Parlasur Alfredo Olmedo y se negó a abrir la comisión de Libertad de Expresión de Diputados, durante sus dos años de presidencia, pese a los insultos diarios del Presidente a la Prensa.

Salta aparecía como un objetivo electoral primordial para LLA, luego de haber ganado la capital en las elecciones legislativas de 2025. Sin embargo, esto parece haberse esfumado por la buena sintonía entre la Casa Rosada y el mandamás salteño, Gustavo Sáenz.

“Trátenmelo bien al gobernador. Si maltratan, se la van a tener que ver conmigo”, dijo la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en una visita a la provincia en agosto, cuando unos dirigentes mileistas de Salta se negaron a saludar a Sáenz.

Márquez, por su parte, es una karinista de paladar negro. Ese alineamiento le valió que la gran hermana del oficialismo impulsara su promoción a titular de la comisión de Acuerdos, en reemplazo del fallecido Juan Carlos Pagotto. Desde la bancada oficialista habían desmentido una versión de que podría reemplazar a Bullrich en la jefatura de bloques.

Pero además, Márquez recibió a los hermanos Milei en Neuquén el sábado, en la apertura de un templo evangélico, que regentea el padre de la senadora. La visita se dio apenas unos días antes de la llegada a la Argentina del papa León XIV. Referenta de LLA en su provincia, la legisladora es número puesto para la gobernación. Sin embargo, la Casa Rosada tienen en su pago chico a un socio, Alberto Weretilneck.