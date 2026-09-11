Mientras Milei destinó $5.224 millones a San Luis, denuncian a Poggi por el abandono de rutas: "Están destruidas"

El presidente Javier Milei eligió a San Luis como una de las cuatro provincias para recibir el 70% del presupuesto nacional para obras públicas, pero pese a que las arcas puntanas recibieron $5.224 millones, desde la oposición denunciaron el abandono de Poggi en las trazas clave provinciales. "Todas las rutas están destruidas", expresaron a El Destape.

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Las vías más comprometidas son las rutas provinciales 1 y 20, el camino hacia el paraje Quebrada de Cautana, el camino de acceso al perilago del Dique Paso de las Carretas y las autopistas de Serrarían Puntanas y Santos Ortiz. Estas últimas corresponden a la gestión provincial desde el 2003, tras la firma con el Gobierno nacional quien consolidó el traspaso de jurisdicción.

Las mismas se suman al deterioro de las rutas nacionales 7 y 146 que condiciona a la libre circulación de individuos y la actividad económica de la provincia. "Se anunciaron los fondos de Nación para arreglar las rutas pero todavía no se está haciendo", afirmó a este medio el diputado provincial Walter Pollo. Así el legislador sostiene que "las rutas de San Luis están destruidas por la falta obra pública". "San Luis está paralizada", sentenció.

Desconecto local

Los vecinos de las zonas afectadas alertaron sobre el aumento de factores de riesgo para automovilistas. Baches, falta de señalización y demarcación difusa junto a pozos profundos, son varios de los elementos que se ven en las fotos que circulan en redes sociales.

Esto arribó a que pueblos cercanos al Dique Las Carretas coloquen tambores, cintas y ramas para alertar por el estado del mismo. "Ellos han reclamado muchas veces al gobierno provincial, a vialidad provincial, y no están siendo escuchados", sostuvo Pollo.

Lo mismo sucedió con RP 1: 4 mil vecinos firmaron una petición en la plataforma Change.org en la que reclaman mejoras urgentes. Mientras que distintos tramos de las rutas presentan ondulaciones desde la oposición denunciaron que desde el Estado provincial "lo único que hacen es poner carteles amarillos de precaución".

Si bien la provincia anuncia arreglos de rutas, no avanza con las zonas que requieren reparación urgente. También existen advertencias sobre el deterioro de caminos rurales, necesarios para que los vecinos se trasladen a sus trabajos y escuelas. "Están intransitables, directamente necesitan una 4x4 para acceder", denuncia el legislador provincial.

El ajuste se paga con vidas

Pero el abandono no es nuevo. La siniestralidad en la Ruta Provincial 1 marca un ascenso alarmante. Según El Corredor Noticias, solo en el primer semestre de 2025 se alcanzó a la totalidad de accidentes que hubo en el 2024 en el tramo de Carpintería.