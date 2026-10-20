El Gobierno ensayó así una puesta en escena para alivianar los trascendidos de discusiones y entredichos por la estrategia electoral y las versiones sobre la salida de Caputo de su lugar.

Karina Milei y Luis Caputo se volvieron a ver las caras tras dos semanas de tensión. Martín Menem, ladero de la Secretaria General, publicó una foto del equipo de mesa política de Casa Rosada donde se los ve juntos y sonriendo.

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El Gobierno ensayó así una puesta en escena para alivianar los trascendidos de discusiones y entredichos por la estrategia electoral y las versiones sobre la salida de Caputo de su lugar.

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Karimenemismo vs. Caputismo: los dos modelos en pugna para las elecciones

Es que entre el karimenemismo y el caputismo hay posturas diferentes sobre los cierres de alianzas electorales en las provincias. Mientras el ministro pide cerrar ya para llevar certezas y tranquilidad a los mercados, en días de plena suba del riesgo país (superó los 700 puntos básicos), la hermana de Javier Milei y los Menem piden tener paciencia.

Una foto para calmar los mercados: la cumbre de dos horas en la Rosada

Karina y Caputo volvieron a cruzarse en la reunión de mesa política. Fue hoy en Casa Rosada tras dos semanas sin verse. La reunión duró dos horas.

Participaron la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el Secretario de Comunicación, Fabián Fernández; la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General, Eduardo "Lule" Menem; y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.

Karina Milei se bajó del viaje del Presidente de su hermano a España, donde fue acompañado solo por el Canciller, Pablo Quirno, y su vocero, Adrián Ravier.

El dilema del "Toto" Caputo con las PASO: el temor a una corrida cambiaria en año electoral

Las PASO, el principal escollo del Gobierno y que Caputo pide lograr la suspensión de las primarias en las próximas semanas, están cada vez más firmes. El Gobierno sigue sin lograr los votos necesarios para voltearlas en Diputados y en el Senado.

El Gobierno ya apunta directamente a las sesiones extraordinarias en diciembre para suspender las PASO 2027, pero puede haber un freno de la Cámara Nacional Electoral por modificar el esquema de votación a tan pocos meses de los comicios.

Toto Caputo quiere que se suspendan lo antes posible las PASO: no quiere que le suceda lo que les pasó a los dos últimos gobiernos que sufrieron sendas corridas cambiarias y alteraciones en el mercado de cambios.

Tanto Karina como los Menem piden esperar y cerrar recién acuerdos políticos con gobernadores aliados en marzo para conocer mejor el panorama. Pero piden mejoras económicas y que el modelo de Milei llegue rápido a la gente. "Es el dilema del huevo o la gallina. Toto dice que es por la política y nosotros decimos que es por la economía que no levanta esto", afirmó a El Destape un operador del karimenemismo.