"Es la mafia de Vidal": titular de la AFI apuntó contra la Mesa Judicial y la "Gestapo" antisindical

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, se refirió a la denuncia que presentaron ante la Justicia, y que acompañaron con videos del ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, en donde se lo ve promoviendo el armado de causas contra dirigentes gremiales y deseando crear una "Gestapo" anti sindical. “Es la mafia de Vidal”, afirmó la funcionaria a El Destape Radio.

En declaraciones radiales Caamaño detalló: “Es la mafia de Vidal. Estaba el ex ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, el ex ministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, Adrian Grassi, ex subsecretario de Justicia de la Provincia, Juan Pablo Allan, senador bonaerense y también el actual intendente de La Plata, Julio Garro. Y, además cinco empresarios: el director general de COPETRO, Marcelo Jaworski, Fabián Cusini, constructor inmobiliario, Jorge Oscar del Rio, presidente de Anideco, Fernando Sacrachi, y Guillermo Moreto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata”.

En ese sentido explicó que “el video fue encontrado por la gente de informática que estaba revisando qué discos se podían reutilizar y encontraron ese archivo. El video en total dura dos horas y fue encontrado en un disco en desuso que estaba en la Agencia”.

La funcionaria detalló que el video muestra “una mesa que intentaba terminar con todos los gremios y los sindicatos. Tenían todo armado, incluso con la Justicia de Conte Grand. El mismo que hace 15 días estaba arromanzando en Kansas con el ex presidente Macri”.

“Es lo que llamamos lawfare, el aparato de la derecha para neutralizar, en este caso, a los gremios y dirigentes populares. Acá tenemos muy claro quién es el establishment, la corporación judicial, los políticos de derecha y faltaban los medio de comunicación hegemónicos y la AFI, esos son todos los ingredientes para tener el lawfare” dijo y agregó que “aparentemente lo filmó alguien de la AFI”.

Respecto de la denuncia presentada, Caamaño señaló: “Yo lo que hago es una presentación sobre lo que encontré. Es trabajo de la Justicia juzgar de qué delitos estamos hablando. Vamos a ver hasta dónde quiere investigar y ahondar la Justicia”. Además recordó “lo que pasó con la causa de Lomas de Zamora que la pasaron a Comodoro Py, y ahí dijeron que no es una mesa judicial de nación, que hay unos cuentapropistas. Yo y muchos como yo, pensamos otra cosa, esto no se trata de cuentapropismo porque tenemos que ver a quién beneficia esto ¿A quién beneficia eliminar a los gremios? Claramente al Poder Ejecutivo”.

En tanto remarcó la presencia del actual intendente de La Plata, Julio Garro en la reunión y su participación activa en la misma: “Es grave porque hay un intendente en funciones”.

Finalmente Caamaño subrayó: “Esto pasó el 15 de junio de 2017; 3 meses después metieron preso al ‘Pata’ Medina, eso te marca una pauta. Ellos ya estaban trabajando para hacer una avanzada de ese tipo y para eso necesitaban a los empresarios, y por lo visto había algunos muy dispuestos”.