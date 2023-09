Elecciones 2023: el ministro de Economía de Brasil teme por el Mercosur si gana Milei

El ministro de Economía, Fernando Haddad, pidió mayor integración para evitar las corrientes que quieren dejar en suspenso el bloque.

El ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad, advirtió este lunes que la continuidad del Mercosur está amenazada en caso de que sea elegido como presidente de Argentina el candidato libertario Javier Milei en las elecciones 2023. "El Mercosur está en riesgo sobre todo por los próximos eventos que pueden ocurrir en nuestro principal socio comercial, no se sabe el alcance de las narrativas del candidato que lidera las encuestas en Argentina", dijo Haddad durante un seminario realizado en la Universidad Fundación Getulio Vargas, en San Pablo.

Sin mencionar de manera explicita al candidato a presidente por La Libertad Avanza, que ya dijo que no está a favor de continuar la política bilateral hacia Brasil, Haddad apostó a que una mayor integración puede detener movimientos contrarios al Mercosur.

"Este acuerdo que se está negociando con la UE sería una antídoto contra medidas que puedan desorganizar a la región", aseguró Haddad, quien fuera candidato a presidente por el Partido de los Trabajadores en 2018, cuando fue derrotado por el ultraderechista Jair Bolsonaro. Haddad aseguró que el Mercosur, cuya presidencia pro témpore esta a cargo de Luiz Inácio Lula da Silva, ha respondido la carta adicional incorporada por la UE sobre nuevas condiciones ambientales para la firma de un acuerdo.

"Existe la chance de un acuerdo con la UE este año. Lula está involucrado en esta tarea de firmar el acuerdo. Hay resistencia en Europa, sobre todo en Francia, en relación a la apertura del mercado europeo a los productos brasileños", explicó el ministro.

Haddad advirtió sobre Milei en San Pablo, días después de que Lula y el presidente Alberto Fernández también lo hicieron con Joe Biden en el marco del encuentro anual en la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Paraguay amenazó con suspender las negociaciones UE-Mercosur en diciembre

El presidente paraguayo, Santiago Peña, dijo este lunes que su país suspenderá las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea (UE) y buscará acuerdos con otras regiones si no se alcanza un acuerdo comercial entre ambos bloques antes del 6 de diciembre próximo, cuando Paraguay asume la presidencia temporaria del nucleamiento sudamericano.

"Mi posición es que después de 25 años de negociaciones hemos llegado a un momento en que tenemos que tomar decisiones. Yo le he dicho al presidente (de Brasil) Lula (Da Silva) que cierre la negociación, porque si él no cierra yo no voy a continuar (negociando) en el próximo semestre, yo voy a dedicarle el próximo semestre a cerrar acuerdos con otras regiones", dijo el mandatario en conferencia de prensa al ser consultado sobre la posibilidad de que el bloque sudamericano espere hasta el próximo 6 de diciembre para definir si continúa o no negociando con la UE.

El 6 de diciembre Paraguay asume la presidencia pro-témpore del Mercosur, destacó la agencia Sputnik. El presidente paraguayo se mostró confiado en que el bloque sudamericano podrá cerrar acuerdos rápidamente con otras regiones y puso como ejemplo a Singapur y a Emiratos Árabes Unidos.

Con información de Télam