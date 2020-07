Alberto Fernández citó al Papa Francisco para pegarle a Bolsonaro en la cumbre del Mercosur

El Presidente de la Nación Alberto Fernández se encontraba en una teleconferencia con Jefes de Estado de América Latina y citó al Papa Francisco para, sin nombrarlo, pegarle a Jair Bolsonaro.

El presidente de Brasil se encontraba en la misma y ambos se veían por pantallas. El mandatario nacional expresó: “Espero que en no mucho tiempo más superemos esta pandemia, la vamos a superar con el mundo, no solos, porque como bien dice el Papa Francisco aquí nadie se salva solo”.

La conducta del presidente brasileño con respecto a la pandemia es cuestionada en su país y hasta de parte de los gobernadores estaduales. También lo ha sido en Argentina por referentes del Gobierno por seguir políticas light para controlar los contagios y las muertes en Brasil, que ya acumula casi 1,5 millón de casos confirmados y más de 60 mil muertes.

Asimismo, Alberto afirmó hoy que, con la pandemia de coronavirus, "el mundo se dio vuelta y la economía integral está padeciendo como nunca antes se ha visto", y sostuvo la necesidad de "integrarnos en una región única para enfrentar el desafío que se viene por delante".



Lo dijo al participar esta mañana de la 56ta. Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se celebra desde Paraguay en forma virtual, por teleconferencia, y en el transcurso de la cual ese país traspasará a Uruguay la presidencia pro témpore del bloque regional.

"Siempre digo que guardo por todos los lideres del mundo el respeto que se merecen porque sus pueblos los eligieron. Se que no pienso igual a muchos de esos líderes del mundo. Y se que mi paso por la historia argentina es precisamente eso, un paso, y que no tengo derecho a frustrar la aspiración continental de unirnos y crecer juntos simplemente porque no pienso igual. Estoy aquí para que nos unamos", aseguró el mandatario.

Fernández también remarcó que "nadie se salva solo" y llamó a "construir un mundo más equilibrado": "Como dijo el papa Francisco, aquí nadie se salva solo. El mundo en el que vivimos es el gran barco en el que estamos todos y por más que algunos tengan camarotes de lujo, es el mismo barco el que está tambaleando en la pandemia".

"Tenemos que ver cómo logramos que los desequilibrios y las asimetrías desaparezcan en el Mercosur. Tenemos que ver cómo todos juntos enfrentamos un debate sobre cómo va a ser el mundo que se viene".