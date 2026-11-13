Las comisiones que deben convocar al tratamiento del proyecto, Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, son presididas por senadores de La Libertad Avanza (LLA),

El mensaje del papa León XIV parece no haber tocado el corazón del oficialismo en el Senado. Cuando faltan 17 días para el final de las sesiones ordinarias, el proyecto que regula las apuestas online sigue cajoneado y se encamina a perder estado parlamentario, tras haber logrado la media sanción de Diputados en noviembre de 2024.

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Las comisiones que deben convocar al tratamiento del proyecto, Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, son presididas por senadores de La Libertad Avanza (LLA), Ivanna Arrascaeta (San Luis), Nadia Márquez (Neuquén) y Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), respectivamente, que hasta ahora no dieron señales de querer rescatar la iniciativa.

Casi en paralelo, esta semana también fracasó el tratamiento de una iniciativa similar en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. La reunión de comisión citada para dictaminar sobre la base de un proyecto de Facundo Tignanelli se quedó sin quórum, por la ausencia sin aviso de diputados del Pro, la LLA, la UCR y también del peronismo, como Marcela Basualdo y Juan Pablo de Jesús.

La presión de la Iglesia y la jugada de Patricia Bullrich contra reloj antes del fin de las ordinarias

En la previa de la visita de León, la Iglesia hizo un intento por reabrir la discusión en el Congreso. La Comisión Episcopal de Pastoral Social envió una carta a cada uno de los senadores para manifestarles que el tratamiento del proyecto era “impostergable”. El mensaje generó movimientos en el oficialismo. La jefa de bloque de LLA, Patricia Bullrich, Luis Juez y otros dos senadores de LLA se manifestaron en redes a favor de tratar el tema.

Casi sin margen de tiempo, la suerte del proyecto terminará de definirse la semana que viene. Bullrich, en una disputa cada vez más abierta con la Casa Rosada, planteará el tema en una reunión con las espadas políticas de Javier Milei. “Veremos”, dicen en su entorno, sin dar la batalla por perdida. Si no se trata antes del 30 de noviembre, sólo quedará esperar que el Presidente lo incluya en el temario de sesiones extraordinarias, algo bastante improbable.

La bancada de Unión por la Patria (UP), que impulsó el proyecto en Diputados, ya abrió el diálogo con Bullrich para explorar las distintas posibilidades de hacer que la iniciativa avance. La jefa de bloque de LLA pretende sacar dictamen la semana que viene tomando como base el proyecto alternativo que presentó el gobierno nacional. La oposición insistirá con la media sanción de Diputados para lograr que la ley salga antes de fin de año.

Publicidad, tarjetas de crédito y juego clandestino: las diferencias entre los dos proyectos en disputa

El proyecto aprobado en Diputados es mucho más restrictivo. Prohíbe la publicidad de apuestas online en todas las plataformas y el patrocinio en el deporte. Impide además el uso de tarjetas de crédito para apostar y obliga a verificar la identidad de los apostadores. La propuesta del Gobierno solo apunta a castigar las agencias de juego clandestino.

Tratamiento sobre tablas o texto de consenso: las últimas cartas para evitar que pierda estado parlamentario

Si la convocatoria a comisiones no se produce, la oposición maneja un último recurso: proponer el tratamiento sobre tablas en la próxima sesión. Para eso requerirá del respaldo de los dos tercios de los presentes, algo muy difícil de conseguir si el grueso del oficialismo decide trabar el tratamiento.

Entre los senadores del oficialismo que se manifestaron a favor del tratamiento del tema, explican que no pueden votar la media sanción tal como viene de Diputados porque en esa cámara LLA votó en contra. Debería alcanzarse, explican, un texto de consenso. Lo cierto es que al día de hoy no hay senadores trabajando en la letra fina de ese posible dictamen de unidad.