La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, buscó frenar las especulaciones sobre la visita del papa León XVI durante la próxima semana y aseguró que "de ninguna manera va a venir a hacer un comentario sobre la política local" en medio de la crisis económica que atraviesa la Argentina en la gestión de Javier Milei. Además, negó "enemistad" con la Iglesia Católica.

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"La verdad es que, tanto hablando con la Iglesia Argentina como con la gente del Vaticano, ellos no tienen ninguna intención de dar ningún mensaje político. La Iglesia obviamente que va a hablar de los temas de la Iglesia, que tienen que ver con lo pastoral, que tienen que ver con la protección de los vulnerables y con la pobreza", marcó la ministra en diálogo con Radio Mitre.

En ese contexto, la funcionaria de Milei marcó que "hacer cualquier interpretación política direccionada hacia un Gobierno es no conocer el Vaticano, la labor y la responsabilidad que tiene el hombre más importante del mundo, que es el Papa". Al reiterar que no hará comentarios de la "política local" durante su tiempo en el país, Pettovello sostuvo que es una visita "pastoral, para el regocijo de todos los argentinos".

"Creo que, de lo que a veces se quejan, es de la mala interpretación de lo que dice la Iglesia. Si le preguntan a un Obispo, bajando de un avión, por la morosidad familiar... ¿Qué puede decir? 'Uy, sí, qué mal la morosidad'", dijo entre risas la ministra, mientras se refería a una de las problemáticas más duras de la actualidad. "No está siendo algo dirigido al Gobierno como queja, contestan como parte de la Iglesia. Generar enemistad donde no la hay... Somos el ministerio que más relación tiene con la Iglesia, ¿por qué siguen insistiendo? No hay enemistad", agregó.

En esa misma línea, Pettovello manifestó que desde la Iglesia Católica no le reclaman por "mayor atención a los vulnerables" y remarcó que solo se trata de "una generalidad". Y señaló: "Siempre van a querer proteger a los vulnerables pero yo no quiero hablar por parte de la Iglesia. Yo voy a hablar por el Gobierno, y por lo que estamos haciendo nosotros. La Iglesia dirá lo que tenga que decir".

"La verdad no están en desacuerdo con la labor que vino haciendo el ministerio. Siempre hay alguna cuestión para mejorar. Yo no hablo de otras carteras, hablo de la mía", añadió en relación a los obispos argentinos. "No hay quejas con Capital Humano, ellos saben que seguimos trabajando y la tarea no está hecha pero tenemos un diálogo interesante. Yo los escucho, ellos me escuchan y la relación es buena y fluida", cerró.