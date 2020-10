Las autoridades de INTERPOL no le permiten al ex secretario Ronald Noble presentarse a atestiguar en la causa del Memorándum con Irán, en la cual fue citado para que preste testimonio sobre las alertas rojas en el marco del atentado a la AMIA. En su oportunidad, el ex titular del organismo había aclarado que el trato con Irán no implicaba dar de baja las alertas rojas, por lo cual, la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner carecía de fundamentos.

A través de un extenso hilo en su cuenta de Tiwtter, Noble indicó que “INTERPOL debe asistir a la Corte Argentina en la investigación de este asunto” y debe permitirle que “brinde testimonio o #INTERPOL debe proporcionar la información a través de su Oficina Central Nacional en Buenos Aires”.

“Si el Secretario General Stock no me autoriza a testimoniar o no ofrece un medio alternativo para brindar la información relevante a la Corte Argentina, apelaré la decisión del Secretario General Stock de INTERPOL Comité Ejecutivo”, advirtió. Además, reclamó que "las víctimas, sus familias, los sobrevivientes, sus seres queridos, la Corte Argentina y todo el pueblo argentino merecen de INTERPOL cooperación total y completa para determinar si algún funcionario del gobierno de Argentina preguntó alguna vez para eliminar las alertas rojas".

Noble, también, aseguró que "Interpol sabe que nunca hubo ningún intento por parte del gobierno argentino; por su entonces ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, o por cualquier otro funcionario del gobierno para eliminar las alertas rojas".

Frente a la falta de cooperación del organismo internacional, Noble planteó que "existe una solución muy sencilla para brindarle a la Corte Argentina la información que desea. La Oficina Central Nacional de INTERPOL, que cuenta con un 100% de personal y está controlada por el Gobierno argentino, puede enviar las preguntas de la Corte a la Sede de INTERPOL" y remarcó que desde allí "se podría responder a esas preguntas oficialmente, en lugar de llamar a su ex secretario general como testigo".

"Por ejemplo, se podría preguntar a INTERPOL: 'Entre la firma del memorando entre Argentina e Irán y hoy, ¿alguien del Gobierno de Argentina le pidió a INTERPOL que elimine o debilite las Notificaciones Rojas de la AMIA?'", marcó. Y replicó que el organismo "podría simplemente responder 'No' sin la necesidad de llamar al ex secretario general como testigo".