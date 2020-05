Wiñazki le contestó a Peñafort por la fake news de Boudou, pero la tapa de Clarín lo dejó en offside

Después de una insólita tapa de Clarín con una nueva fake news sobre Amado Boudou, el periodista Nicolás Wiñazki le respondió a Graciana Peñafort, abogada del ex vicepresidente, y sostuvo que "no hay una sola línea incorrecta en la nota". Sin embargo, la realidad lo dejó en ridículo.

La respuesta del periodista de Clarín y TN se conoció después de que la propia Peñafort haya hecho un hilo de Twitter destrozando cada una de las mentiras que decía Wiñazki en la nota que escribió. Allí la abogada del ex vicepresidente relató: "No te voy a enseñar periodismo yo a vos, pero podrías haber chequeado o con el gobierno de La Rioja, o con el propio Boudou o con cualquiera de sus abogados. Pero no lo hiciste y publicaste una noticia falsa".

La mentira publicada en cuestión fue que, supuestamente, Amado Boudou estaba "trabajando" para el Gobierno de La Rioja. Incluso, en el descargo de Peñafort, la abogada sostuvo: "Quería decírtelo y decir también que ojala te parezcas mas tu viejo, con quien tampoco comparto nada, pero no comete este tipo de errores. Que te parezcas mas a tu viejo y que no recorras los senderos de Santoro".

Más allá de la nota y de la frase de Wiñazki sobre que "no hay una línea incorrecta", la noticia fue vendida en la tapa del matutino como si hubiese sido cierto que "le otorgaban un cargo" a Amado Boudou.