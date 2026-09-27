En medio de la tensión en el Gobierno, Milei y Villarruel coinciden con su viaje a Europa

El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel viajarán en simultáneo a Europa.

El mandatario partirá el martes 30 de septiembre hacia Francia acompañado por ministros, gobernadores y empresarios, con el objetivo de atraer inversiones y reforzar la proyección internacional de su gestión. La agenda incluye la segunda edición de la Argentina Week, organizada por la Embajada argentina en París, y reuniones con líderes políticos y económicos, entre ellos el presidente Emmanuel Macron.

En paralelo, Villarruel asistirá en Madrid al XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se desarrollará el 1 y 2 de octubre en el Congreso de los Diputados de España, con debates sobre inteligencia artificial, democracia, igualdad de género y diplomacia parlamentaria.

Fuentes oficiales confirmaron que, ante la ausencia simultánea de presidente y vicepresidenta, Abdala ejercerá interinamente la jefatura del Estado, tal como lo establece la Ley 20.972.