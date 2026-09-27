A solo unas horas de su regreso de Nueva York, Javier Milei volverá a subirse al avión presidencial. En esta ocasión el destino será Francia, más precisamente París, donde se llevará a cabo la Argentina Week entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. El líder de La Libertad Avanza viajará acompañado por 12 gobernadores, una buena parte de su gabinete y empresarios. Durante su estadía en "la ciudad de las luces", Milei tendrá una reunión bilateral con Emmanuel Macron, presidente francés, en el marco de un encuentro multisectorial en la sede de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).Paralelamente, la vicepresidenta Victoria Villarruel estará en Madrid entre el 1 y 2 del mes venidero. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
En medio de la tensión en el Gobierno, Milei y Villarruel coinciden con su viaje a Europa
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Milei y Victoria Villarruel viajan a Europa
El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel viajarán en simultáneo a Europa.
El mandatario partirá el martes 30 de septiembre hacia Francia acompañado por ministros, gobernadores y empresarios, con el objetivo de atraer inversiones y reforzar la proyección internacional de su gestión. La agenda incluye la segunda edición de la Argentina Week, organizada por la Embajada argentina en París, y reuniones con líderes políticos y económicos, entre ellos el presidente Emmanuel Macron.
En paralelo, Villarruel asistirá en Madrid al XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se desarrollará el 1 y 2 de octubre en el Congreso de los Diputados de España, con debates sobre inteligencia artificial, democracia, igualdad de género y diplomacia parlamentaria.
Fuentes oficiales confirmaron que, ante la ausencia simultánea de presidente y vicepresidenta, Abdala ejercerá interinamente la jefatura del Estado, tal como lo establece la Ley 20.972.
Hace 2 horas
Milei vs. Kicillof: la mayoría quiere un cambio de gobierno, pero el balotaje está parejo
Una encuesta de Synopsis muestra que el 57,7% quiere un cambio de rumbo, aunque el peronismo todavía no logra capitalizar ese rechazo. Kicillof queda apenas un punto debajo de Milei en una hipótesis de segunda vuelta. La diferencia en el voto de rechazo abre otra incógnita para 2027.
Una amplia mayoría de los argentinos quiere que el año que viene haya un cambio respecto del rumbo actual del país. Sin embargo, al peronismo todavía le cuesta transformar ese rechazo al gobierno de Javier Milei en intención de voto: en una hipótesis de balotaje, Axel Kicillof, el opositor mejor posicionado, queda un punto por debajo del Presidente, una diferencia dentro del margen de error. Hay un dato que alienta las expectativas opositoras: el rechazo a Milei supera por diez puntos al rechazo al peronismo. En el Gobierno también miran esa brecha y apuestan a suspender las PASO para dificultar que la oposición se ordene y buscar un triunfo en primera vuelta.
Hace 2 horas
La pobreza con Milei, manipulación macrista y qué es ser pobre
La pobreza volvió a aumentar con Milei, pero la discusión no termina en el porcentaje del INDEC. Superar el umbral de ingresos no garantiza una vivienda adecuada ni el acceso a servicios básicos. La medición oficial acumula cuestionamientos. El ajuste económico deteriora las condiciones de vida y aleja la posibilidad de un horizonte de progreso para la mayoría.
El 32,3% de la población quedó por debajo de la línea de pobreza en el primer semestre de este año, frente al 28,2% del semestre anterior, según el INDEC. Imagen ChatGPT.
La pobreza volvió a aumentar con Javier Milei. El dato difundido el jueves por el INDEC invita a discutir una cuestión que suele quedar relegada: ¿qué significa salir de la pobreza si persisten necesidades básicas insatisfechas?
Hace 3 horas
La vida útil de Milei y el campo minado que lleva a un nuevo salvataje
Crónica de cómo Trump humilló al presidente argentino y lo usó para negociar con el Reino Unido. Riesgo país a 600: los fondos de inversión ven al gobierno sin apoyo y aceleran. Récord negativo de Inversión Extranjera Directa: pese al RIGI, Milei tiene el peor índice de los últimos 23 años. Bessent ¿se prepara para salvarlo otra vez?
Si no estuviera enfermo de fatal arrogancia, Javier Milei podría caer en la conclusión de que lo usaron. La asamblea de la ONU demostró que Donald Trump no cambió de postura con respecto a la soberanía de las islas Malvinas. Al contrario: se reunió con el premier británico, Andy Burnham, por más tiempo del que tenía previsto y destacó la buena sintonía con el laborista. Mientras Milei se entregaba a una accidentada entrevista con Bloomberg, el Reino Unido se preparaba para desplegar un Airbus Voyager de la Royal Air Force (RAF) para apoyar a Arabia Saudita, el aliado incondicional de Estados Unidos, en la defensa contra los hutíes.
Hace 10 horas
Elecciones 2027: La crisis financiera que puede llevar a la derrota a Milei
Qué dicen los empresarios que se reunieron con Kicillof en Nueva York. El milagro argentino: ¡cómo vivir en la miseria siendo rico! Los índices de pobreza alternativos que ya se acercan al 50%.
Kicillof con inversores en New York
Hace 10 horas
Con la economía estallada, el gobierno acelera el ciberespionaje para el control social
La suba de la pobreza y la recesión profundizan el malestar social camino a las presidenciales 2027. En ese marco, el Ejecutivo creó un organismo que habilita el uso de IA para detectar presuntas amenazas a la seguridad. El caso testigo de la politóloga argentina perseguida tras ser identificada por "error" como activista en España.
Presidente Milei y ministro Mahiques
Hace 11 horas
Ni adentro, ni afuera, ni la micro, ni la macro
La visita del Presidente a Nueva York dejó al descubierto las crecientes dudas del establishment sobre la viabilidad del esquema económico. Con datos en rojo de la economía real, caída de inversiones y sin el aval esperado de Wall Street, el círculo rojo empieza a evaluar alternativas ante el acelerado desgaste del Gobierno.
Mientras Milei, Quirno y Caputo celebraban en NY que todo marcha acorde al plan, se publicaron números catastróficos sobre el funcionamiento real de la economía.
Hace 11 horas
El secretario de Defensa de Reino Unido le respondió a Milei tras el reclamo por Malvinas
El secretario de Defensa inglés tildó de "propaganda falsa" el reclamo por la soberanía y aseguró que "los argentinos no tienen la capacidad de tomarlas".
Hace 12 horas
Villarruel estará en España, durante el viaje de Milei: quién quedará a cargo
La vicepresidenta asistirá al Foro Parlamentario Iberoamericano, que se realizará en Madrid. Para ese momento, el Presidente participará del denominado "Argentina Week" que se celebrará en Francia. Bartolomé Abdala estará a cargo del Ejecutivo.
Victoria Villarruel con el rey Felipe VI, en el marco de un foro de la ONU sobre víctimas del terrorismo, en 2024
Hace 13 horas
Provincia por provincia: dónde tienen mejor imagen Milei y Kicillof
A un año y un mes de las elecciones 2027, un estudio dio a conocer cuales son las provincias donde Milei y Kicillof tienen mejor apoyo.
Hace 14 horas
A contramano del discurso oficial, el salario informal se derrumbó casi 30 puntos en CABA
Los asalariados informales en la ciudad más rica del país fueron los que más sufrieron la pérdida de poder adquisitivo, ya que tuvieron un ingreso promedio apenas superior a los $ 900 mil, subiendo solo 5% interanual. El Indec, por su parte, afirma que subieron 60%.
Hace 14 horas
Universitarios convocan a un paro de 72 horas en reclamo de mejoras salariales
Los gremios docentes universitarios anunciaron un paro de 48 a 72 horas desde el miércoles 30 de septiembre, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.
Los gremios docentes llamaron a un paro de 72 horas.
Hace 14 horas
Las 4 firmas de Milei para la entrega integral de los recursos argentinos
Un recorrido por los acuerdos que atan la infraestructura, la energía y los minerales de Argentina a los intereses de Washington: la reedición del viejo esquema colonial en plena era de la IA.
Peter Lamelas anunció el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico, un plan para garantizar la salida de minerales, petróleo y gas de las inversiones estadounidenses a través de ferrocarriles y puertos financiados por ellos mismos.
Hace 15 horas
El nuevo signo de la crisis: la era Milei lleva la venta de ropa usada a los shoppings
El modelo libertario prometía el fin de la decadencia pero trajo un fenómeno insólito: venta de indumentaria de segunda mano en lo que históricamente fue el templo del estatus.
El Galpón de la Ropa inauguró su primer local en un shopping.
Hace 19 horas
Milei prepara su viaje a Francia junto a 12 gobernadores
El Presidente viajará a la Argentina Week que se desarrollará en Francia junto a 12 gobernadores, ministros y empresarios. Allí se reunirá con Emmanuel Macron, mandamás francés.