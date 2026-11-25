La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, profundiza su estrategia de disputarle votantes desencantados al presidente Javier Milei. Para la senadora, el Gobierno no puede limitarse a prometer un futuro más próspero y debe aplicar “cambios quirúrgicos” para aliviar a los sectores más golpeados. “No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”, aseguró en una entrevista con Bloomberg.

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Bullrich advirtió que el oficialismo necesita mejorar las condiciones de la economía y lanzó una serie de propuestas: reducir tributos, facilitar condiciones que permitan a las empresas competir en los mercados internacionales y bajar las tasas de interés. La exministra de Seguridad afirmó que el encarecimiento del crédito durante 2025 frenó la concesión de hipotecas y restringió el financiamiento de las firmas.

“El crédito mueve una economía”, aseguró la senadora al medio estadounidense. Según dijo, una reducción sostenida de las tasas podría impulsar tanto el consumo como las inversiones destinadas a modernizar la industria.

Bullrich aprovecha el momento de crisis financiera para ser el centro de la conversación. Si bien Milei sustentó su legitimidad política en la promesa de que soportar el ajuste permitiría generar las condiciones de una bonanza futura, la expectativa de los agentes económicos y sociales se desmoronó en estos meses y no aparecen señales de reversión.

La recesión y los "consejos" de Patrcia Bullrich

El INDEC confirmó el ingreso de la economía a una nueva fase de recesión, la segunda del gobierno de Milei. De acuerdo con el organismo, la actividad económica arrojó en el tercer trimestre una caída promedio de 1,8% frente al segundo en términos desestacionalizados, con lo que encadena dos trimestres consecutivos en retroceso, lo que confirma una situación que se conoce técnicamente como recesión.

Este miércoles el riesgo país volvió a dispararse luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, diera una entrevista en la previa de la apertura de los mercados financieros. El índice medido por el JP Morgan escala más de 3% y se ubica en 1.131 puntos básicos, lo que supone un incremento del 43,7% en lo que va de noviembre. En paralelo, el dólar

“Hay una elección en el medio”, afirmó la legisladora al referirse a la necesidad de que la recuperación llegue a los hogares y a las empresas durante el próximo año. No obstante, aclaró que la administración libertaria todavía tiene margen de maniobra antes de la campaña de 2027. “Ahora estamos en una situación en la que tenemos tiempo para corregir el rumbo”, sostuvo.

Bullrich no descartó una posible candidatura y crecen sus expectativas de cara a 2027

En medio de la tensión con el presidente Milei, la senadora Bullrich no descartó una posible candidatura presidencial, aunque evitó confirmar sus planes para 2027. “Cómo voy a estar posicionada, no lo sé. No es lo que estoy discutiendo”, señaló.

Sus publicaciones en redes sociales también alimentaron las especulaciones sobre su autonomía política dentro del oficialismo. Una de ellas la mostró trabajando en su despacho mientras sonaba una canción de Lali Espósito, artista que protagonizó cruces públicos con Milei. Mientras que en otro posteo escribió: “Se vienen cosas...”, junto a un emoji de ojos.

En los últimos días, Milei desmintió rumores de una eventual salida de la senadora del Gobierno. "¿Cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política. Yo creo que no (se va a ir)", afirmó Milei en diálogo con A24 y atribuyó los rumores a un "deseo del círculo rojo". "Gran parte del círculo rojo es parte del status quo de los argentinos que están perdiendo con este modelo", agregó.