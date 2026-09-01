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Medidas de fuerza en todos los aeropuertos del país: ATE pide al Gobierno mejoras salariales

La acción incluye paros, asambleas y movilizaciones y serán el 3 y 4 de septiembre en 27 aeropuertos. El Secretario General del gremio denunció que los salarios están "deteriorados" y no se corresponden con las responsabilidades del sector.

01 de septiembre, 2026 | 17.45
Paro aeropuertos vuelos

Los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de aeropuertos anunciaron medidas de fuerza de 48 horas para el 3 y 4 de septiembre que incluyen paros y movilizaciones en los 27 aeropuertos del país. El Secretario General del gremio Rodolfo Aguiar defendió a sus trabajadores ante eventuales críticas por demoras y cancelaciones de vuelos al afirmar que avisaron al Gobierno de la medida con el suficiente tiempo para que "pudiera responder a cada una" de las medidas. 

"Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”, se quejó Aguiar. 

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