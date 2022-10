Máximo Kirchner: "Necesitamos empresarios inteligentes y generosos"

El diputado nacional destacó que los trabajadores en pandemia dejaron de cobrar parte de su sueldo para ayudar en la crisis sanitaria.

El diputado nacional Máximo Kirchner destacó la generosidad de los trabajadores que en pandemia decidieron bajar sus salarios para colaborar en medio de la crisis sanitaria y pidió a los empresarios seguir el ejemplo del pueblo.

"El Estado pagó la mitad de los salarios con los ATP, el salario familiar lo paga el Estado. En la pandemia, los trabajadores decidieron cobrar el 25% menos de sus salarios porque no estaban acudiendo a los puestos de trabajo. El pueblo siempre es inteligente, nos faltan empresarios inteligentes que tengan la misma generosidad que tuvo el pueblo argentino ya sea mediante el Estado o los sindicatos organizados", afirmó.

Máximo Kirchner encabezó este tarde el Encuentro de la Militancia del Frente de Todos (FdT) organizado en Morón a un mes del intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

En otro tema, el legislador apuntó contra el expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal quienes criticaron al Gobierno de la Nación por "duplicar la inflación" en el país. "Ella y su gobierno duplicaron la inflación en Argentina no solo sin pandemia y sin guerra. Quiero recordarles que el propio expresidente justificó el endeudamiento con el FMI por 54 mil millones de dólares de los cuales solo se tomaron 44 mil millones porque había un par de movimientos extraños en la lira turca".

Sobre esto último, Máximo remarcó la importancia de entender el mundo y los contextos "para saber diagramar, organizar y gestionar el Estado". Y allí apuntó contra los medios de comunicación: "Más allá de las opiniones y el editorialismo que uno vive, están los datos y la información. Están las escuelas, los pupitres, los pizarrones. Después, las editoriales podrán mentir". En esa línea, criticó a los periodistas que se ensañaron con los y las estudiantes que tomaron los colegios pidiendo por viandas, mejoras edilicias y educativas. "Empiezan a generar ese contenido de odio que después termina en agresiones a pibas y pibes", resaltó.

Con respecto a los discursos de odio, el diputado manifestó: "Surgen ideas cada vez más extremas de grupos que creen que suprimiendo al otro va a tener un lugar mejor. El desafío más grande para lograr una patria mejor no es suprimiendo al otro, sino incluyéndolo para que realicen sus sueños y anhelos. Las cosas que hacen a diario para quebrar el autoestima de nuestro pueblo son la punta de lanza para la instalación de modelos de exclusión, de odio, de violencia, estigmatización y persecusión". Y agregó: "Se terminó el mito de la derecha eficiente y de la derecha democrática. Esa derecha que decían que sabía comunicar. Siempre me quedó la duda de si sabían comunicar o si los medios de comunicación respondían a esos intereses".

Máximo Kirchner defendió a los trabajadores del neumático por luchar durante 4 meses por un aumento de paritarias y cruzó al diputado José Luis Espert que los amenazó en las redes sociales. "Pedían cárcel o bala para los trabajadores del neumático por el reclamo. El conflicto después se resolvió bien en cuatro días, eso es la democracia", señaló.

Máximo y el atentado a CFK

El diputado Máximo Kirchner mostró su "bronca" por las distracciones que se generaron tras lo sucedido durante el último mes y se refirió a aquel 1° de septiembre, cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner sufrió un intento de magnicidio en la puerta de su domicilio en Recoleta. "Recuerdo muy bien ese jueves porque a la mañana había dado una entrevista y había dicho que parecía que estaban compitiendo a ver quién mataba al primer peronista. En el medio, era quién ponía más vallas, quién era el más duro o el más guapo. Nuestro país mostró fracasada la idea de la cárcel o de la bala", sostuvo recordando al Golpe de Estado de 1976.

Luego de remarcar que "es mentira" que los modos y las formas de la derecha van a solucionar los problemas del país, apuntó contra su "esquema autoritario y privativo de la libertad a quienes reclamen". Y nuevamente, lanzó contra Macri: "Lo que nosotros queremos es discutir otro país en serio. Estamos esperando que el expresidente deje de comportarse como patrón, de abusar del poder que posee en el Poder Judicial y en los medios y se siente realmente a discutir, cara a cara, qué idea de país tiene".

Por otra parte, Máximo Kirchner sostuvo que para él y los militantes del Frente de Todos "no fue una sorpresa" lo que ocurrió porque la escalada de violencia dirigida sobre un sector político "no podía terminar de otra manera". Y señaló que no solo se pone en riesgo la vida de quienes se movilizan o manifiestan, sino también de las propias fuerzas de seguridad que intervienen.