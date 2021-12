Máximo Kirchner: "Larreta tiene que explicar cómo iban a pagar al FMI"

El presidente del Bloque del Frente de Todos en Diputados denunció que ni el FMI puede explicar el préstamo a la Argentina.

El jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, pidió a la oposición nucleada en Juntos por el Cambio y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que expliqué cómo iban a pagar los 44 millones de dólares de deuda externa que contrajeron con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El dirigente sostuvo que es necesario llegar con el FMI a un acuerdo sustentable que no signifique un ajuste severo para la Argentina.

"Hoy hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional vigente. Ese acuerdo establece que el año que viene hay que pagar un 7.300 millones de dólares de capital más 1400 millones de intereses. Y en 2023 hay que pagar 18.400 millones de dólares de capital y 600 de intereses. Este es el acuerdo que dejó Mauricio Macri, Dujovne, (Marcos) Peña y Rodríguez Larreta. Lo que debería explicar el jefe de gobierno porteño -que además tiene aspiraciones a gobernar el país- es qué país pensaron ellos para que Argentina pueda afrontar esas deudas en 2022 y 2023", afirmó Máximo Kirchner en El Destape Radio.

El líder del peronismo bonaerense además cruzó al FMI por la forma en que prestó a la Argentina. "Hasta reconocieron que era un préstamo político para lograr la reelección de Mauricio Macri. Prestaron en condiciones que la Argentina no podía devolver. Prestaron por una cuestión política y no por el desarrollo de la Argentina. Han creado un problema y van a tener que ser parte de la solución", denunció Máximo Kirchner, quien recordó que Néstor Kirchner pagó la deuda con el FMI y que el macrismo utilizó para luego volver a endeudarse.

Máximo Kirchner pidió que los esfuerzos de los argentinos no se vayan por el saco roto del pago de la deuda externa con el FMI. "No se capitalizó el Estado, se dilapidó una oportunidad. Lo que hay que buscar es algo que sea realmente sustentable y no caprichoso, la realidad es una y los números son los que son", indicó al tiempo que agregó que el FMI tendrá que tener en cuenta que hubo una pandemia del coronavirus que obligó al cierre de actividades y a la caída de la economía argentina en 2020.

El dirigente enfatizó al decir que sólo por el blindaje mediático el macrismo no resulta criticado por el FMI y por haber comprometido a la Argentina en los mercados a través de la deuda externa. "No veo mucho los medios de comunicación porque es un teatro de operaciones, donde ya nada se discute y donde cada fuerza política opera cada párrafo con cada periodista. No hay una discusión real, hay una discusión de operaciones", opinó.

Elecciones 2021

Máximo Kirchner señaló que los resultados de las elecciones 2021 marcan "que ha sido todo muy duro y muestra que nuestra sociedad se vio muy desanimada para ir a votar. La pandemia potenció y es algo que hay que laburar mucho: cómo se está comportando la sociedad ante las consecuencias de la pandemia. Ha sido muy duro y hay que recuperar el autoestima de nuestra gente. Eso se logra con gestos claros, precisos, fuertes y concisos por parte de nuestro gobierno".

"Fue muy complejo y quizás nos faltó estar un poco más atento. Hay una política de los medios junto a la oposición que fue una campaña del desánimo", agregó.

La salud de Cristina Kirchner

El dirigente contó que su madre, la vicepresidenta Cristina Kirchner, se recupera bien de la operación. "Ella está bien, ayer estuvimos un ratito para hablar un par de temas. Ella le mete, como hacía mi viejo va para adelante. Yo la vi muy bien, ustedes la vieron el viernes en el acto", mencionó.